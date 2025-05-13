Почему следует уменьшить употребление соли: врачи назвали причину и озвучили совет

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате избыточного потребления соли в мире ежегодно умирает 4,1 млн человек — почти 10% всех, чью жизнь уносят неинфекционные заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Детали

В 2025 году на 12–18 мая приходится Всемирная неделя осведомленности о потреблении соли, созданная для повышения внимания к важности здорового питания и влиянию соли на наше здоровье. В ЦОЗ Минздрава напомнили о важности ограниченного употребления соли и возможности комфортного перехода на более здоровый рацион.

Почему следует контролировать потребление соли

Чрезмерное употребление соли может привести к повышенному артериальному давлению, сердечно-сосудистым заболеваниям, а также болезням почек. Если уменьшить количество соли до приемлемого уровня в рационе, это поможет поддерживать здоровье сердца, улучшит общее самочувствие и будет способствовать профилактике многих хронических болезней.

Сколько желательно употреблять соли

Оптимальная суточная норма составляет не более 5 граммов, что составляет примерно одна чайная ложка соли.

Как уменьшить количество соли

Можно использовать заменители, например, орегано, чеснок, базилик, куркуму, лимонный сок;

Не следует солить блюда «на автомате»;

Стоит употреблять меньше колбас, твердых сыров и соусов – там соли больше, чем в чипсах;

Рекомендуется изучать этикетки и отдавать предпочтение продуктам, которые содержат меньше соли или отметку «low sodium»;

Следует уменьшать употребление соли постепенно. За 2–3 недели рецепторы адаптируются, а менее соленые блюда могут казаться даже вкуснее, чем раньше;

Стоит выбирать йодированную соль. Она поможет предотвратить йододефицит и его последствия для здоровья.

Напомним

Эксперты рассказали об эффективных методах уменьшения потребления обработанной пищи в ежедневном рационе. Советы включают планирование перекусов, правильное хранение продуктов и приготовление пищи на несколько дней вперед.