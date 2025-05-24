Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Путешествие по Европе - это всегда увлекательно, но даже лучшее приключение может испортиться из-за проблем со здоровьем. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее подготовиться. УНН рассказывает, в каких странах необходимо медицинское страхование, что нужно иметь с собой в путешествии, и как себя защитить от нежелательных проблем со здоровьем.

Медицинское страхование

Перед поездкой в страны Европы стоит оформить туристическую медицинскую страховку, покрывающую лечение, госпитализацию, транспортировку. Несмотря на упрощение процедур выезда из Украины из-за военного положения, проверка страхового полиса возможна при пересечении границы любой страны. Поэтому для выезда граждане Украины обязаны иметь соответствующий полис страхования.

В случае отсутствия медицинского страхования, человеку придется самостоятельно организовывать свое лечение и оплачивать все предоставленные медицинские услуги. Пациенту без страховки также придется долго ждать приема врача, застрахованные же получают медицинскую помощь быстрее.

Например, для поездки в Польшу, Германию необходимо иметь медицинское страхование, покрывающее расходы на сумму не менее 30 тыс. евро и действующее в течение всего периода вашего пребывания в Шенгенской зоне. Также, если вы путешествуете в Германию с ребенком, то для него также необходимо иметь медицинское страхование.

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Также полис медицинского страхования необходим для Молдовы. Стоит также отметить, что в Словакии, Венгрии люди с временной защитой получают доступ к бесплатной медицинской помощи через государственную систему.

Для Грузии рекомендуется оформить туристическое или добровольное медицинское страхование.

Аптечка путешественника

Страхование это хорошо, но и не стоит забывать об аптечке. Во-первых, она должна содержать базовый набор медикаментов: жаропонижающие, противовоспалительные, средства от желудочных расстройств, пластыри, антисептики.

Если вы принимаете постоянные лекарства, или имеете хронические заболевания, то лучше запастись ими на весь период поездки, а также возьмите рецепт на английском или языке страны.

Также не стоит забывать об акклиматизации, с которой сталкиваются многие отдыхающие на курорте, особенно при посещении дальних стран, где климатические условия резко отличаются от привычных.

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В одних случаях, акклиматизация проявляется в виде респираторных синдромов, повышения температуры, нарушения сердечного ритма, колебаний артериального давления. Такое часто случается у людей, приехавших в страны с очень жарким климатом.

В других случаях, могут присутствовать слабость, головокружение, тошнота, головная боль. Такие симптомы встречаются в путешествиях в горы и объясняются пониженной концентрацией кислорода в воздухе.

Чтобы снизить неприятные ощущения во время горных восхождений, рекомендуется набирать высоту постепенно, пить больше воды (до 3 литров в сутки), есть нежирную пищу и не переедать. В северных странах перенести стресс помогут поливитамины, калорийная пища и теплая ветронепроницаемая одежда.

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Гигиена и безопасность питания

Во время пребывания в европейских странах следует пить бутилированную воду, особенно в южных регионах. Также необходимо избегать сырых продуктов в уличной еде, особенно рыбы, мяса, яиц.

Избегайте продуктов без маркировки на рынках или в киосках. Сохраняйте чеки - это необходимо в случае пищевого отравления или возврата товара.

Храните пищу в холодильнике в соответствии с температурными режимами. Не замораживайте продукты повторно. Следите за аллергенами: в ЕС они выделяются жирным шрифтом на этикетке.

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Профилактика заболеваний

Перед поездкой в Европу важно уточнить эпидемиологическую ситуацию в регионе, например, сезонные вспышки гриппа и т.д.

Если планируете активный отдых (горы, кемпинг) - сделайте соответствующие прививки, в частности от клещевого энцефалита или гепатита А.

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