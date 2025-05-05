Украинцы массово покупают квартиры в Польше: их поощряет 2% кредит

В Польше растет количество сделок по продаже квартир иностранцам. Жилье покупают преимущественно украинцы, белорусы, россияне, британцы и индийцы. Чаще всего они выбирают жилье в крупных городах. Кроме этого украинцы все чаще пытаются заработать на польском жилье, создавая посреднические агентства по недвижимости и используют предложения польских коллег без их согласия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

Как отмечает издание, продажи квартир, приобретенных иностранцами в Польше, растут. Например, в прошлом году было заключено рекордное количество сделок – 17 330. Годом ранее – более 14 тысяч.

Иностранцы чаще всего покупали квартиры в крупных городах, таких как Варшава (3535 квартир), Краков (1523) и Вроцлав (1491). В 2023 году покупка недвижимости иностранцами составила примерно 6% от всех продаж, - говорится в публикации.

Учитывая тот факт, что продажи в 2024 году упали, доля иностранцев как покупателей может вырасти до чуть более 10% – говорит Ева Палюс, главный аналитик портала Tabelaofert Nieruchomości.

Наибольшее количество помещений (жилых и коммерческих) по площади иностранцы приобрели в таких воеводствах: Мазовецком (508 133,89 кв. м), Нижнесилезском (216 377,70 кв. м) и Малопольском (123 837,27 кв. м). Анализ данных последних лет свидетельствует о том, что Варшава, безусловно, является городом, где иностранцы охотнее всего покупают помещения – ответило Министерство внутренних дел и администрации на комментарий изданию "Rzeczpospolita".

В то же время статистика показывает, что больше всего квартир приобрели украинцы. Также много покупателей среди граждан Беларуси, России, Индии, Великобритании и Вьетнама. Средняя площадь приобретенной недвижимости составляет 58,31 квадрата.

Почему популярны большие, но в то же время и самые дорогие города

Иностранцы чаще всего покупают квартиры в виде инвестиций, чтобы в дальнейшем заработать на них. Также нередко – покупают квартиру для себя, ведь планируют остаться.

Иностранцы чаще всего покупают квартиры для инвестиций в новых жилых массивах. Они хотят на этом заработать, потому что Польша — это рынок, который развивается и ориентирован на будущее. Хотя есть также большая группа иностранцев, которые сюда приехали, живут здесь уже некоторое время, хотят здесь поселиться и поэтому решают купить себе квартиру – объясняет Патрик Пьета, старший агент Hamilton May.

Также он добавляет, что квартиры чаще покупают за наличные, без кредитов, ведь считают, что "Варшава дешевая, потому что в Киеве, особенно до войны, было дороже".

Как отмечает издание, эмиграция из Украины, прибывшая в Польшу после 24 февраля 2022 года, состоит в основном из представителей среднего класса с хорошим финансовым положением.

Половина квартир в Польше была приобретена без разрешения

Стимулом для покупки квартиры в Польше в 2023 году стала программа "Безопасный кредит 2%". Им воспользовались 3044 иностранца (4,7% от общего количества выданных кредитов) – преимущественно граждане Украины, заключившие 2215 кредитных договоров. Еще 492 оформили белорусы, 46 - граждане Индии и 24 - россияне.

Покупке квартир также способствует Закон 1994 года о покупке недвижимости иностранцами. Им не нужно получать специальное разрешение на покупку, если квартира предназначена для собственных жилищных нужд и не расположена в приграничной зоне (Сопот, Гданьск, Геля, Крыница Морская). В то же время именно Поморское воеводство, которое является приграничным, чаще всего выбирают иностранцы, хотя и должны подавать заявку на получение разрешения.

Из 527 жилых и коммерческих помещений, принадлежавших иностранцам в 2024 году по разрешению Министерства внутренних дел и администрации, 364 помещения находились в Поморском воеводстве – отмечает Министерство внутренних дел и администрации.

Влияние иностранцев на польский рынок недвижимости

По информации издания, большое количество иностранцев, которые сейчас проживают в Польше, особенно граждан Украины и Беларуси (около 2 млн) создает значительный рынок аренды и продажи недвижимости.

На польском рынке появились новые посреднические агентства, которыми руководят граждане Украины, и которые направляют свое предложение преимущественно на клиентов из Восточной Европы. Они часто продвигаются через такие платформы, как Telegram. И к ним есть предостережения. Они копируют предложения из польских офисов без согласия или соглашения.

Мы сталкивались с ситуациями, когда клиент из Восточной Европы оказывался агентом, который связывался с владельцем нашего предложения недвижимости без нашего ведома и без предварительной договоренности с нами. Эта недобросовестная практика создает для нас трудности – подтверждает Патрик Пьета из Hamilton May.

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