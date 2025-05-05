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Українці масово купують квартири в Польщі: їх заохочує 2% кредит

Київ • УНН

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У Польщі фіксують ріст продажів квартир іноземцям, особливо у великих містах. Українці лідирують серед покупців та створюють агенції нерухомості.

Українці масово купують квартири в Польщі: їх заохочує 2% кредит

У Польщі зростає кількість угод із продажу квартир іноземцям. Житло купують переважно українці, білоруси, росіяни, британці та індійці. Найчастіше вони обирають житло у великих містах. Окрім цього українці все частіше намагаються заробити на польському житлі, створюючи посередницькі агенції з нерухомості й використовують пропозиції польських колег без їхньої згоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

Як зазначає видання, продажі квартир, придбаних іноземцями в Польщі, зростають. Наприклад, минулого року було укладено рекордну кількість угод – 17 330. Роком раніше – понад 14 тисяч.

Іноземці найчастіше купували квартири у великих містах, таких як Варшава (3535 квартир), Краків (1523) та Вроцлав (1491). У 2023 році купівля нерухомості іноземцями становила приблизно 6% від усіх продажів, - ідеться у публікації.

Враховуючи той факт, що продажі у 2024 році впали, частка іноземців як покупців може зрости до трохи понад 10%

– каже Ева Палюс, головний аналітик порталу Tabelaofert Nieruchomości.

Найбільшу кількість приміщень (житлових та комерційних) за площею іноземці придбали у таких воєводствах: Мазовецькому (508 133,89 кв. м), Нижньосілезькому (216 377,70 кв. м) та Малопольському (123 837,27 кв. м). Аналіз даних останніх років свідчить про те, що Варшава, безумовно, є містом, де іноземці найбільше охоче купують приміщення

 – відповіло Міністерство внутрішніх справ та адміністрації на коментар виданню "Rzeczpospolita".

Водночас статистика показує, що найбільше квартир придбали українці. Також багато покупців серед громадян білорусі, росії, Індії, Великої Британії та В'єтнаму. Середня площа придбаної нерухомості складає 58,31 квадрата.

Чому популярні великі, але водночас і найдорожчі міста

Іноземці найчастіше купують квартири у вигляді інвестицій, аби надалі заробити на них. Також нерідко – купують квартиру для себе, адже планують залишитися.

Іноземці найчастіше купують квартири для інвестицій у нових житлових масивах. Вони хочуть на цьому заробити, бо Польща — це ринок, що розвивається та орієнтований на майбутнє. Хоча є також велика група іноземців, які сюди приїхали, живуть тут уже деякий час, хочуть тут оселитися і тому вирішують купити собі квартиру

– пояснює Патрік П’єта, старший агент Hamilton May.

Також він додає, що квартири частіше купують за готівку, без кредитів, адже вважають, що "Варшава дешева, бо в Києві, особливо до війни, було дорожче".

Як зазначає видання, еміграція з України, яка прибула до Польщі після 24 лютого 2022 року, складається здебільшого з представників середнього класу з хорошим фінансовим становищем.

Половина квартир у Польщі була придбана без дозволу

Стимулом для купівлі квартири в Польщі у 2023 році стала програма "Безпечний кредит 2%". Ним скористалися 3044 іноземці (4,7% від загальної кількості виданих кредитів) – переважно громадяни України, які уклали 2215 кредитних договорів. Ще 492 оформили білоруси, 46 - громадяни Індії та 24 - росіяни.

Купівлі квартир також сприяє Закон 1994 року про купівлю нерухомості іноземцями. Їм не потрібно отримувати спеціальний дозвіл на купівлю, якщо квартира призначена для власних житлових потреб і не розташована в прикордонній зоні (Сопот, Гданськ, Геля, Криниця Морська). Водночас саме Поморське воєводство, яке є прикордонним, найчастіше обирають іноземці, хоча й повинні подавати заявку на отримання дозволу.

З 527 житлових та комерційних приміщень, що належали іноземцям у 2024 році за дозволом Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, 364 приміщення знаходилися у Поморському воєводстві

– зазначає Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. 

Вплив іноземців на польський ринок нерухомості

За інформацією видання, велика кількість іноземців, які зараз проживають у Польщі, особливо громадян України та білорусі (близько 2 млн) створює значний ринок оренди та продажу нерухомості.

На польському ринку з'явилися нові посередницькі агентства, якими керують громадяни України, і які спрямовують свою пропозицію переважно на клієнтів зі Східної Європи. Вони часто просуваються через такі платформи, як Telegram. І до них є застереження. Вони копіюють пропозиції з польських офісів без згоди чи угоди.

Ми стикалися з ситуаціями, коли клієнт зі Східної Європи виявлявся агентом, який зв’язувався з власником нашої пропозиції нерухомості без нашого відома та без попередньої домовленості з нами. Ця недобросовісна практика створює для нас труднощі

– підтверджує Патрік П’єта з Hamilton May.

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