Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Среднемесячные температуры этим летом могут превысить норму на 1,5–2,5°C, а осадки — распределяться крайне неравномерно. Об этом в комментарии УНН рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Общие климатические тенденции для лета 2025 года

По предварительным оценкам, как отмечает Птуха, лето 2025 года в Украине будет теплым и с периодами интенсивной жары.

Среднемесячные температуры ожидаются на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы. Можно отметить, что июнь будет (теплее,-ред.) на 1,5 градуса, а вот самые жаркие всегда у нас июль и август. Они могут достигать среднемесячных температур где-то на 2,5° выше климатической нормы - отметила Птуха.

Прогноз погоды по регионам Украины

Синоптик пояснила, что самыми теплыми будут оставаться южные регионы страны, тогда как западные и северо-восточные могут быть немного прохладнее.

"То есть синоптический период может длиться несколько дней, и синоптических периодов в течение любого сезона их много, то, конечно, надо каждый из них уже мониторить, смотреть. Для этого синоптики круглосуточно и работают, потому что каждая ситуация уникальна. И развитие синоптических процессов, конечно, может быть непредсказуемым и по-разному распределяться, как и температурный фон, так и осадки",- отметила эксперт.

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Ожидаемые температурные аномалии и осадки

По словам Птухи, летом, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

"Потому что в теплый период у нас всегда неравномерное распределение осадков, особенно это во время нестабильной атмосферы, когда происходят внутримассовые конвективные процессы. То есть это развитие, например, грозовой деятельности там в день и в часы после прогрева земной поверхности, так как она прогревается неравномерно, то, конечно, у нас и эти грозовые дожди, которые эти внутримассовые они неравномерные. Это яркий пример, когда там в одном районе города может быть дождь, в другом его нет",-сказала Птуха.

Влияние климатических изменений на летнюю погоду

В частности, в Украине наблюдаются признаки изменения климата. По словам Птухи, большинство месяцев года имеют положительную аномалию отклонения среднемесячной температуры от нормы.

"И меняется то, что характер осадков, увеличивается именно количество ливневых дождей, то есть не обычных таких, а вот именно ливневого характера",-пояснила синоптик.

Она отметила, что в некоторых регионах увеличиваются засушливые периоды. "Где-то может быть там ливень более интенсивный, а в другом районе наоборот в это время более засушливая погода",-добавила Птуха.

Рекомендации от климатолога для населения

Погодные условия могут негативно влиять на самочувствие людей и ухудшение условий жизнеобеспечения населения.

Поэтому Птуха советует украинцам быть готовыми к более высоким температурным показателям и адаптироваться к новым климатическим условиям.

Готовиться к летнему сезону, как всегда. Вот, и единственное, что, ну, учитывать, что тенденция последних лет, температурные показатели вот могут быть выше климатической нормы. Ну, в соответствии с этим, конечно, надо адаптироваться - отметила эксперт.

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