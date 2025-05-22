$41.440.05
46.910.26
ukenru
Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди
Ексклюзив
07:34 • 1024 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 59629 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 140692 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 127090 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 134003 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 271632 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 114669 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 142613 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 316996 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 89695 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
62%
749мм
Популярнi новини

росіяни вдарили по Харкову ракетою: перші подробиці

21 травня, 23:51 • 22620 перегляди

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

22 травня, 01:47 • 20815 перегляди

Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

02:18 • 22273 перегляди

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

04:46 • 25406 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

05:39 • 26374 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 91435 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 271633 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 225011 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 316997 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 274920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Сіріл Рамафоса

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Південна Африка

Білий дім

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 102 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 126285 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 149972 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 175089 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 135029 перегляди
Актуальне

Нафта марки Brent

The Guardian

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Вибори

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Синоптик Наталія Птуха прогнозує тепле літо 2025 з температурами вище норми на 1,5-2,5°C та нерівномірним розподілом опадів. Південь буде найтеплішим.

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Середньомісячні температури цього літа можуть перевищити норму на 1,5–2,5°C, а опади — розподілятися вкрай нерівномірно. Про це в коментарі УНН розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Загальні кліматичні тенденції для літа 2025 року

За попередніми оцінками, як зазначає Птуха, літо 2025 року в Україні буде теплим і з періодами інтенсивної спеки.

Середньомісячні температури очікуються на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Можна зазначити, що червень буде (теплішим,-ред.) на 1,5 градуса, а ось найспекотніші завжди в нас липень та серпень. Вони можуть досягати середньомісячних температур десь на 2,5° вище за кліматичну норму

- зазначила Птуха.

Прогноз погоди по регіонах України

Синоптик пояснила, що найтеплішими залишатимуться південні регіони країни, тоді як західні та північно-східні можуть бути трохи прохолоднішими.

"Тобто синоптичний період може тривати кілька днів, і синоптичних періодів впродовж будь-якого сезону їх багато, то, звичайно, треба кожен з них вже моніторити, дивитися. Для цього синоптики цілодобово і працюють, тому що кожна ситуація унікальна. І розвиток синоптичних процесів, звичайно, може бути непередбачуваний і по-різному розподілятися, як і температурний фон, так і опади",- зазначила експерт.

Смертельна спека в Японії: влада Токіо скасує плату за воду цього літа21.05.25, 13:54 • 2358 переглядiв

Очікувані температурні аномалії та опади

За словами Птухи, влітку, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.

"Тому що в теплий період в нас завжди нерівномірно розподіл опадів, особливо це під час нестабільної атмосфери, коли відбуваються внутрішньомасові конвективні процеси. Тобто це розвиток, наприклад, грозової діяльності там в день і в години після прогріву земної поверхні, так як вона прогрівається нерівномірно, то, звичайно, в нас і оці грозові дощі, які оці внутрішньомасові вони нерівномірні. Це яскравий приклад, коли там в одному районі міста може бути дощ, в іншому його немає",-сказала Птуха.

Вплив кліматичних змін на літню погоду

Зокрема, в Україні спостерігаються ознаки зміни клімату. За словами Птухи, більшість місяців року мають додатню аномалію відхилення середньомісячної температури від норми.

"І змінюється те, що характер опадів, збільшується саме кількість зливових дощів, тобто не звичайних таких, а ось саме зливого характеру",-пояснила синоптик.

Вона відзначила, що в деяких регіонах збільшуються посушливі періоди. "Десь може бути там злива більш інтенсивна, а в іншому районі навпаки в цей час більш посушлива погода",-додала Птуха.

Рекомендації від кліматолога для населення

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей та погіршення умов життєзабезпечення населення.

Тож Птуха радить українцям бути готовими до вищих температурних показників і адаптуватися до нових кліматичних умов.

Готуватися до літнього сезону, як завжди. От, і єдине, що, ну, враховувати, що тенденція останніх років, температурні показники от можуть бути вищими за кліматичну норму. Ну, в відповідності до цього, звичайно, треба адаптуватися

- зазначила експерт.

Повінь в Австралії забрала життя двох людей22.05.25, 09:54 • 902 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоПогода та довкілля
Україна
Brent
$63.87
Bitcoin
$110,551.10
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.52
Золото
$3,327.60
Ethereum
$2,610.56