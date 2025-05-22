Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Середньомісячні температури цього літа можуть перевищити норму на 1,5–2,5°C, а опади — розподілятися вкрай нерівномірно. Про це в коментарі УНН розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Загальні кліматичні тенденції для літа 2025 року

За попередніми оцінками, як зазначає Птуха, літо 2025 року в Україні буде теплим і з періодами інтенсивної спеки.

Середньомісячні температури очікуються на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Можна зазначити, що червень буде (теплішим,-ред.) на 1,5 градуса, а ось найспекотніші завжди в нас липень та серпень. Вони можуть досягати середньомісячних температур десь на 2,5° вище за кліматичну норму - зазначила Птуха.

Прогноз погоди по регіонах України

Синоптик пояснила, що найтеплішими залишатимуться південні регіони країни, тоді як західні та північно-східні можуть бути трохи прохолоднішими.

"Тобто синоптичний період може тривати кілька днів, і синоптичних періодів впродовж будь-якого сезону їх багато, то, звичайно, треба кожен з них вже моніторити, дивитися. Для цього синоптики цілодобово і працюють, тому що кожна ситуація унікальна. І розвиток синоптичних процесів, звичайно, може бути непередбачуваний і по-різному розподілятися, як і температурний фон, так і опади",- зазначила експерт.

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Очікувані температурні аномалії та опади

За словами Птухи, влітку, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.

"Тому що в теплий період в нас завжди нерівномірно розподіл опадів, особливо це під час нестабільної атмосфери, коли відбуваються внутрішньомасові конвективні процеси. Тобто це розвиток, наприклад, грозової діяльності там в день і в години після прогріву земної поверхні, так як вона прогрівається нерівномірно, то, звичайно, в нас і оці грозові дощі, які оці внутрішньомасові вони нерівномірні. Це яскравий приклад, коли там в одному районі міста може бути дощ, в іншому його немає",-сказала Птуха.

Вплив кліматичних змін на літню погоду

Зокрема, в Україні спостерігаються ознаки зміни клімату. За словами Птухи, більшість місяців року мають додатню аномалію відхилення середньомісячної температури від норми.

"І змінюється те, що характер опадів, збільшується саме кількість зливових дощів, тобто не звичайних таких, а ось саме зливого характеру",-пояснила синоптик.

Вона відзначила, що в деяких регіонах збільшуються посушливі періоди. "Десь може бути там злива більш інтенсивна, а в іншому районі навпаки в цей час більш посушлива погода",-додала Птуха.

Рекомендації від кліматолога для населення

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей та погіршення умов життєзабезпечення населення.

Тож Птуха радить українцям бути готовими до вищих температурних показників і адаптуватися до нових кліматичних умов.

Готуватися до літнього сезону, як завжди. От, і єдине, що, ну, враховувати, що тенденція останніх років, температурні показники от можуть бути вищими за кліматичну норму. Ну, в відповідності до цього, звичайно, треба адаптуватися - зазначила експерт.

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