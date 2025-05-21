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The Guardian

Смертельна спека в Японії: влада Токіо скасує плату за воду цього літа

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Влада Токіо скасовує плату за воду на 4 місяці, щоб допомогти мешканцям пережити спеку. У 2023 році від теплового удару в Токіо померли сотні людей, влада виділила $250 млн.

Смертельна спека в Японії: влада Токіо скасує плату за воду цього літа

Цього літа влада Токіо скасує базову плату за водопостачання для понад 7 мільйонів домогосподарств, щоб допомогти мешканцям пережити рекордну спеку, яка очікується в Японії. Торік від теплового удару у Токіо загинули сотні людей, тому цьогоріч місто виділило 250 млн доларів субсидій на воду, аби убезпечити мешканців.

Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

За інформацією видання, цього літа уряд Токіо скасує базову плату за воду для мешканців столиці Японії як частину заходів боротьби з екстремальною спекою. За даними місцевої влади, ця ініціатива діятиме чотири місяці та коштуватиме місту приблизно 36 мільярдів єн (близько 250 мільйонів доларів США). Як зазначається, минулого літа від теплового удару в Токіо померли 263 людини.

За інформацією Бюро громадського здоров’я, більшість загиблих не мали кондиціонерів або свідомо відмовлялися від їх використання через високу вартість електроенергії.

Ми стурбовані тим, що люди можуть утриматися від використання кондиціонерів, оскільки вони стурбовані витратами на проживання, і розглядаємо, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм оплатити рахунки

- заявила губернатор Токіо Юріко Койке в інтерв’ю Asahi Shimbun.

Ми хотіли б створити середовище, в якому всі мешканці Токіо могли б жити в мирі навіть у надзвичайно спекотну погоду, яка очікується цього літа

- додала вона.

Міська влада сподівається, що скасування плати за воду стимулюватиме мешканців частіше використовувати системи охолодження, зокрема кондиціонери.

Як зазначає Japan Times, у понад 60% випадків смертей від теплового удару, які сталися у приміщеннях минулого літа, кондиціонери не були увімкнені.

Додамо 

У місті проживає понад 14 мільйонів людей, об’єднаних у більш ніж 7 мільйонів домогосподарств.

За даними Японського метеорологічного агентства, минуле літо було найспекотнішим за весь час спостережень — середні температури в червні-серпні перевищили норму на 1,76°C. Між червнем і вереснем минулого року до лікарень Токіо з тепловими ударами доставили майже 8000 осіб — ще один тривожний рекорд, причому більшість жертв були людьми похилого віку.

Довідка

Залежно від діаметра водопровідної труби, базова щомісячна плата за воду в Токіо становить від 860 до 1460 єн (від 6 до 10 доларів США). Ці суми тепер тимчасово не стягуватимуться. Інші збори за споживання води залишаться чинними. 

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Альона Уткіна

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