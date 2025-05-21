Смертельная жара в Японии: власти Токио отменят плату за воду этим летом

Этим летом власти Токио отменят базовую плату за водоснабжение для более 7 миллионов домохозяйств, чтобы помочь жителям пережить рекордную жару, которая ожидается в Японии. В прошлом году от теплового удара в Токио погибли сотни людей, поэтому в этом году город выделил 250 млн долларов субсидий на воду, чтобы обезопасить жителей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По информации издания, этим летом правительство Токио отменит базовую плату за воду для жителей столицы Японии в качестве мер борьбы с экстремальной жарой. По данным местных властей, эта инициатива будет действовать четыре месяца и будет стоить городу примерно 36 миллиардов иен (около 250 миллионов долларов США). Как отмечается, прошлым летом от теплового удара в Токио умерли 263 человека.

По информации Бюро общественного здоровья, большинство погибших не имели кондиционеров или сознательно отказывались от их использования из-за высокой стоимости электроэнергии.

Мы обеспокоены тем, что люди могут воздержаться от использования кондиционеров, поскольку они обеспокоены расходами на проживание, и рассматриваем, что мы можем сделать, чтобы помочь им оплатить счета - заявила губернатор Токио Юрико Коике в интервью Asahi Shimbun.

Мы хотели бы создать среду, в которой все жители Токио могли бы жить в мире даже в очень жаркую погоду, которая ожидается этим летом - добавила она.

Городские власти надеются, что отмена платы за воду будет стимулировать жителей чаще использовать системы охлаждения, в частности кондиционеры.

Как отмечает Japan Times, в более 60% случаев смертей от теплового удара, которые произошли в помещениях прошлым летом, кондиционеры не были включены.

Добавим

В городе проживает более 14 миллионов человек, объединенных в более чем 7 миллионов домохозяйств.

По данным Японского метеорологического агентства, прошлое лето было самым жарким за все время наблюдений — средние температуры в июне-августе превысили норму на 1,76°C. Между июнем и сентябрем прошлого года в больницы Токио с тепловыми ударами доставили почти 8000 человек — еще один тревожный рекорд, причем большинство жертв были пожилыми людьми.

Справка

В зависимости от диаметра водопроводной трубы, базовая ежемесячная плата за воду в Токио составляет от 860 до 1460 иен (от 6 до 10 долларов США). Эти суммы теперь временно не будут взиматься. Другие сборы за потребление воды останутся в силе.

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