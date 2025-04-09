На знаменитой японской горе Фудзи наконец выпал первый снег, что на месяц позже обычного срока. Это стало самым поздним первым снегопадом за последние 130 лет наблюдений.
Рекордные осадки вызвали наводнения и оползни в префектуре Исикава в Японии. 6 человек погибли, 10 пропали без вести, более 40 000 эвакуированы, регион все еще восстанавливается после январского землетрясения.
Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию из-за повышенной вероятности разрушительного землетрясения в Японии. Эксперты предупредили о возможном мегаземлетрясении, премьер решил остаться в стране для управления кризисом.
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Выпущено предупреждение о цунами для нескольких префектур, приостановлено движение скоростных поездов на Кюсю и Ниси-Кюсю.
Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло у побережья индонезийского острова Ява, подземные толчки ощущались в Джакарте и Бандунге, но предупреждение о цунами не было объявлено и жертв не зафиксировано.
У побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, повлекшее предупреждение о потенциальных подземных толчках, но угрозы цунами не было.
В четверг в Японии зацвела сакура. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, цветение началось на 4 дня позже, чем обычно.
В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.
В воскресенье утром в Токио и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Предупреждение о цунами не объявлялось, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя некоторые транзитные услуги были ненадолго задержаны.