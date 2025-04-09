Японское метеорологическое агентство

В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.