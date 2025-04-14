Пленный китаец рассказал, как попал в армию рф несмотря на предупреждение властей КНР

Китайский военнопленный Ван Гуанцзюнь, воевавший на стороне россии против Украины, заявил, что хотел получить работу военного медика в армии рф, но оказавшись в войске оккупантов был вынужден взяться за оружие. Также он объяснил, что правительство Китая предупреждало о том, что гражданам КНР не стоит ехать в Украину.

Об этом Гуанцзюнь сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Ван Гуанцзюнь рассказал, быть военным в Китае - очень уважительно, они имеют высокий статус. Но далеко не все могут получить возможность служить в армии Китая, поэтому могут соблазниться на возможность служить где-нибудь.

Он отметил, что граждане Китая как правило пользуются посредниками, особенно иностранцами, для того, чтобы попасть в армию.

На вопрос, понимал ли он, что ему в конце концов придется воевать с украинцами, Ван ответил, что не собирался брать в руки оружие.

Я хотел получить работу, связанную с медицинской реабилитацией, потому что занимался этой работой в Китае и через посредника искал именно такую работу, но там, когда уже оказался в армии – уже не было другого выбора и пришлось выполнять ту работу, которую поручали