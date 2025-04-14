Пленный китаец рассказал, как попал в армию рф несмотря на предупреждение властей КНР
Киев • УНН
Военнопленный Ван Гуанцзюнь заявил, что хотел работать медиком в войске рф, но был вынужден воевать. Также он рассказал, что правительство Китая предостерегало от поездок в Украину.
Китайский военнопленный Ван Гуанцзюнь, воевавший на стороне россии против Украины, заявил, что хотел получить работу военного медика в армии рф, но оказавшись в войске оккупантов был вынужден взяться за оружие. Также он объяснил, что правительство Китая предупреждало о том, что гражданам КНР не стоит ехать в Украину.
Об этом Гуанцзюнь сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Ван Гуанцзюнь рассказал, быть военным в Китае - очень уважительно, они имеют высокий статус. Но далеко не все могут получить возможность служить в армии Китая, поэтому могут соблазниться на возможность служить где-нибудь.
Он отметил, что граждане Китая как правило пользуются посредниками, особенно иностранцами, для того, чтобы попасть в армию.
На вопрос, понимал ли он, что ему в конце концов придется воевать с украинцами, Ван ответил, что не собирался брать в руки оружие.
Я хотел получить работу, связанную с медицинской реабилитацией, потому что занимался этой работой в Китае и через посредника искал именно такую работу, но там, когда уже оказался в армии – уже не было другого выбора и пришлось выполнять ту работу, которую поручали
Ван добавил, что власти Китая предостерегают своих граждан от участия в любых вооруженных конфликтах, в частности в российско-украинской войне.
Перед тем, как мы ехали в россию, правительство предупреждало о том, что гражданам Китая не стоит ехать в россию и места где ведутся боевые действия
Ранее УНН писал, что граждане КНР, воюющие на стороне россии, являются наемниками и не связаны с властями Китая. Reuters отмечает, что военные из КНР имеют минимальную подготовку и не оказывают ощутимого влияния на действия войск рф. Экс-представитель западной разведки сообщил Reuters, что в войне на стороне россии участвуют около 200 китайских наемников, с которыми официальный Пекин не имеет связи.