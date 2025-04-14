Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

Китайський військовополонений Ван Гуанцзюнь, який воював на боці росії проти України, заявив, що хотів отримати роботу військового медика в армії рф, але опинившись у війську окупантів був змушений стати до зброї. Також він пояснив, що уряд Китаю попереджав про те, що громадянам КНР не варто їхати в Україну.

Про це Гуанцзюнь сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Ван Гуанцзюнь розповів, бути військовим у Китаї - дуже шанобливо, вони мають високий статус. Але далеко не всі можуть отримати можливість служити в армії Китаю, тому можуть спокуситися на можливість служити деінде.

Він зазначив, що громадяни Китаю як правило користуються посередниками, особливо іноземцями, для того, щоб потрапити в армію.

На питання, чи розумів він, що йому зрештою доведеться воювати з українцями, Ван відповів, що не збирався брати до рук зброю.

Я хотів отримати роботу, пов'язану із медичною реабілітацією, тому що займався цією роботою у Китаї і через посередника шукав саме таку роботу, але там, коли вже опинився в армії – вже не було іншого вибору і довелося виконувати ту роботу, яку доручали