Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР
Київ • УНН
Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що хотів працювати медиком у війську рф, але був змушений воювати. Також він розповів, що уряд Китаю застерігав від поїздок в Україну.
Китайський військовополонений Ван Гуанцзюнь, який воював на боці росії проти України, заявив, що хотів отримати роботу військового медика в армії рф, але опинившись у війську окупантів був змушений стати до зброї. Також він пояснив, що уряд Китаю попереджав про те, що громадянам КНР не варто їхати в Україну.
Про це Гуанцзюнь сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Ван Гуанцзюнь розповів, бути військовим у Китаї - дуже шанобливо, вони мають високий статус. Але далеко не всі можуть отримати можливість служити в армії Китаю, тому можуть спокуситися на можливість служити деінде.
Він зазначив, що громадяни Китаю як правило користуються посередниками, особливо іноземцями, для того, щоб потрапити в армію.
На питання, чи розумів він, що йому зрештою доведеться воювати з українцями, Ван відповів, що не збирався брати до рук зброю.
Я хотів отримати роботу, пов'язану із медичною реабілітацією, тому що займався цією роботою у Китаї і через посередника шукав саме таку роботу, але там, коли вже опинився в армії – вже не було іншого вибору і довелося виконувати ту роботу, яку доручали
Ван додав, що влада Китаю застерігає своїх громадян від участі у будь-яких озброєних конфліктах, зокрема у російсько-українській війні.
Перед тим, як ми їхали до росії, уряд попереджав про те, що громадянам Китаю не варто їхати в росії й місця де ведуться бойові дії
Раніше УНН писав, що громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю. Reuters pазначає, що військові з КНР мають мінімальну підготовку і не справляють відчутного впливу на дії військ рф. Екс-представник західної розвідки повідомив Reuters, що у війні на боці росії беруть участь близько 200 китайських найманців, з якими офіційний Пекін не має зв’язку.