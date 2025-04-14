Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 10560 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 36340 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 25214 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 30131 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 38901 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 75023 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 69227 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34695 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60043 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108102 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55060 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 66645 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 34199 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 16550 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 10748 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 36340 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 66833 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 75023 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 69227 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 173304 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 34340 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23729 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25171 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26897 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29411 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

Київ • УНН

 • 16221 перегляди

Військовополонений Ван Гуанцзюнь заявив, що хотів працювати медиком у війську рф, але був змушений воювати. Також він розповів, що уряд Китаю застерігав від поїздок в Україну.

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

Китайський військовополонений Ван Гуанцзюнь, який воював на боці росії проти України, заявив, що хотів отримати роботу військового медика в армії рф, але опинившись у війську окупантів був змушений стати до зброї. Також він пояснив, що уряд Китаю попереджав про те, що громадянам КНР не варто їхати в Україну.

Про це Гуанцзюнь сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Ван Гуанцзюнь розповів, бути військовим у Китаї - дуже шанобливо, вони мають високий статус. Але далеко не всі можуть отримати можливість служити в армії Китаю, тому можуть спокуситися на можливість служити деінде.

Він зазначив, що громадяни Китаю як правило користуються посередниками, особливо іноземцями, для того, щоб потрапити в армію.

На питання, чи розумів він, що йому зрештою доведеться воювати з українцями, Ван відповів, що не збирався брати до рук зброю.

Я хотів отримати роботу, пов'язану із медичною реабілітацією, тому що займався цією роботою у Китаї і через посередника шукав саме таку роботу, але там, коли вже опинився в армії – вже не було іншого вибору і довелося виконувати ту роботу, яку доручали

- пояснив він.

Ван додав, що влада Китаю застерігає своїх громадян від участі у будь-яких озброєних конфліктах, зокрема у російсько-українській війні.

Перед тим, як ми їхали до росії, уряд попереджав про те, що громадянам Китаю не варто їхати в росії й місця де ведуться бойові дії

- зазначив військовополонений.

Раніше УНН писав, що громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю. Reuters pазначає, що військові з КНР мають мінімальну підготовку і не справляють відчутного впливу на дії військ рф. Екс-представник західної розвідки повідомив Reuters, що у війні на боці росії беруть участь близько 200 китайських найманців, з якими офіційний Пекін не має зв’язку. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Китай
Україна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09