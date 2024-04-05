Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В Японии расцвела сакура, хотя в этом году цветение наступило позже из-за холодной погоды. Об этом сообщают AFP News, передает УНН.

Детали

В четверг самый ожидаемый момент для жителей и гостей Токио состоялся - сакура расцвела.

Сезон сакуры в Японии всегда ассоциируется с началом нового финансового года и символизирует новые начала и быстротечность жизни.

Это дает мне ощущение, что я хорошо начал следующий год - сказал Сайто, который ежегодно посещает парк Чидоригафучи возле рва в центре Токио.

Но в этом году запоздалое цветение вызывает тревогу.

Японское метеорологическое агентство объявило, что цветение началось на 4 дня позже, чем обычно, из-за неблагоприятных погодных условий.

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После снятия ограничений, связанных с пандемией, туризм в Японию стремительно растет.

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