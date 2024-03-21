В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио

Японские власти выдали экстренное предупреждение о землетрясении в районе Токио на востоке Японии, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Японского метеорологического института эпицентр землетрясения должен находиться чуть севернее Токио. Там сила землетрясений оценивается до 5 из 7 по японской шкале землетрясений.

В самом Токио сила 2 и 3. Предупреждение о цунами не объявлено.

Отмечается, что землетрясение охватило площадь 50 квадратных километров.

Сейчас о пострадавших или разрушениях не сообщается.

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