Сильное землетрясение произошло в Черногории

В Черногории в ночь на 14 марта произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, сообщает черногорское Vijesti, пишет УНН.

Детали

Толчки зафиксировали в 04:06. По данным института гидрометеорологии и сейсмологии, эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от города Чарадже в муниципалитете Никшич на глубине 14 километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Впрочем в институте заявляют, что землетрясение могло нанести материальный ущерб в эпицентре толчков.

Большое количество горожан описали в социальных сетях, что их разбудило землетрясение.

Дополнение

Балканская служба "Радио Свобода" сообщает, что жители Боснии и Герцеговины также ощутили интенсивные толчки. Кроме того, землетрясение также почувствовали в Хорватии.

На Прикарпатье произошло землетрясение