На Прикарпатье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в 12 км к востоку от Яремче в Ивано-Франковской области 6 февраля 2024 года на глубине 4 км.
Поставки оружия и создание совместных производств обсудил заместитель Умерова с чиновниками Норвегии
Заместитель министра обороны Украины во время визита в Норвегию обсудил закупку оружия непосредственно у норвежских оборонных компаний и налаживание совместного производства оружия в Украине.
Более 1 тыс. лицам сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности с начала полномасштабного вторжения - ГБР
С начала вторжения рф более 1000 человек получили сообщение о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности, таких как государственная измена и сотрудничество с россией.
В Киеве могут рекомендовать дистанционку в школах в случае роста заболеваемости - КГГА
Школы Киева могут перейти на дистанционное обучение, если заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников продолжит резко расти.
кремль пытается открыть КНДР доступ к международным финансам в обмен на оружие
россия, возможно, помогает Северной Корее получить доступ к международным банковским услугам в обмен на ракеты и боеприпасы, предоставляемые рф.
Армия рф ночью снова атаковала жилые кварталы Херсона
Российская армия ночью атаковала жилые кварталы Херсона, вызвав пожар.
ЕС обнародует климатические цели до 2040 года в условиях политической напряженности и критики со стороны правых - AFP
ЕС намерен обнародовать свои климатические цели на 2040 год и дорожную карту для следующего этапа энергетического перехода. Предполагается, что к 2040 году Еврокомиссия намерена достичь чистого сокращения выбросов на 90%.
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: раненые женщины госпитализированы, мать погибшего младенца в хирургии - ОВА
Три раненые женщины, в том числе мать, чей двухмесячный сын погиб в результате ракетного удара по отелю в Золочеве, получают медицинскую помощь в больнице.
россияне ударили ракетой "Искандер" по поселку в Донецкой области: повреждена критическая инфраструктура
россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по поселку Ровно в Донецкой области, повредив критически важную инфраструктуру.
"Напряжение очень высокое": из-за внутриполитической борьбы законопроект о финансировании для Украины остается на грани провала
Законопроект о финансировании Украины и Израиля остается под угрозой провала из-за республиканских междоусобиц в США.