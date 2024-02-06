На Прикарпатье произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Детали

Землетрясение зафиксировали 6 февраля 2024 года в 6 часов утра в Надворнянском районе.

Источник землетрясения находился в 12 км к востоку от города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 4 км.

По классификации землетрясение относилось к "еле ощутимым". Колебания в таком случае ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, указали в учреждении.

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