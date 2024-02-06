На Прикарпатті стався землетрус

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

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Землетрус зафіксували 6 лютого 2024 року о 6 годині ранку у Надвірнянському районі.

Джерело землетрусу знаходилося за 12 км на схід від міста Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 4 км.

За класифікацією землетрус належав до "ледве відчутних". Коливання у такому випадку відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, вказали в установі.

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