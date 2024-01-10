Землетруси та урагани заподіяли страхові збитки в 95 млрд дол. у 2023 році - аналіз

Землетруси в Туреччині та Сирії, урагани в США та інші стихійні лиха стали причиною страхових збитків у 2023 році, які оцінюються в 95 млрд дол., що менше, ніж попереднього року, але все ж таки перевищує багаторічний середній показник, повідомило Reuters із посиланням на дані найбільшої у світі перестрахувальної компанії Munich Re у вівторок, пише УНН.

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Сума збитків від стихійних катастроф, що покриваються страховкою, менша за 125 мільярдів доларів, зафіксованих 2022 року, а також нижча за оцінку в 100 мільярдів доларів, яку минулого місяця опублікувала конкуруюча компанія Swiss Re.

Але показник за 2023 рік від Munich Re, найбільшої у світі перестрахувальної компанії, перевищує середній показник за 10 років у 90 мільярдів доларів і значно перевищує середній показник за 30 років у 57 мільярдів доларів.

Землетруси в Туреччині та Сирії були найруйнівнішими подіями, внаслідок яких загинуло 58 000 осіб, загальний збиток становив 50 мільярдів доларів, а збитки, покриті страховкою, становили 5,5 мільярда доларів.

Але, за даними Munich Re, 2023 рік виділявся не окремими великими подіями, а численними серйозними регіональними штормами в США і Європі, які посилюються внаслідок зміни клімату.

"Фоновий шум став гучнішим. Події, пов'язані з втратами, які раніше вважали другорядними і визнавали менш значущими "побічними ризиками", стали основною причиною втрат", - сказав Reuters Ернст Раух, головний учений із клімату в Munich Re.

Загальні втрати від стихійних катастроф, включно з тими, які не покриті страхуванням, у 2023 році становили 250 мільярдів доларів. Це аналогічно 2022 року і середньому показнику за попередні п'ять років, але вище за 10-річні та 30-річні тенденції.

На Північну Америку знову припала більша частина втрат, хоча сезон ураганів був відносно м'яким.

Учені заявили, що потепління атмосфери Землі завдасть ще більшої шкоди в найближчі десятиліття.

Страховики в деяких випадках підвищували ставки, які вони стягували, внаслідок зростаючої ймовірності стихійних лих, а в деяких місцях припинили страхове покриття.

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