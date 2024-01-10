Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ

Эксклюзив
В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем
  •  177997 просмотра

В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  218959 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
  •  143617 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  168036 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  190453 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  218026 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  216464 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  198938 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  163550 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  154000 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  145031 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  153038 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  220963 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  246044 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  211863 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ

Страховые убытки от стихийных бедствий в 2023 году составили 95 миллиардов долларов.

Экономика •   •  22817 просмотра
Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ

Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз

Девять общин в Сумской области Украины пострадали от 74 взрывов, вызванных российскими обстрелами и атаками беспилотников.

Война •   •  26929 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз

ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию

Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, которые захватили телевизионную станцию, с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.

Криминал и ЧП •   •  20531 просмотра
ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию

Как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги - кинологи дали советы

Избегайте прогулок во время тревоги и включите в тревожный чемоданчик средства для домашних животных, чтобы защитить их во время тревоги.

Общество •   •  21578 просмотра
Как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги - кинологи дали советы

Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300

Российские войска атаковали Харьков ракетами С-300 из белгорода. О жертвах пока что не сообщается.

Война •   •  27257 просмотра
Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300

Превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одном регионе Украины нет - Кузин

Украина не превысила эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 - еженедельное количество госпитализаций не превышает 5 000 случаев.

Здоровье •   •  19328 просмотра
Превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одном регионе Украины нет - Кузин

Чрезвычайное положение в Эквадоре: люди в балаклавах захватили телеканал

Вооруженные люди в капюшонах захватили эквадорский телеканал во время прямого эфира в Гуаякиле, на фоне выстрелов и чрезвычайного положения по всей стране.

Криминал и ЧП •   •  21174 просмотра
Чрезвычайное положение в Эквадоре: люди в балаклавах захватили телеканал

Харьков под ракетными ударами - Терехов

Харьков подвергается ракетным обстрелам, что подтвердили городской голова Игорь Терехов и глава областной военной администрации, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  29215 просмотра
Харьков под ракетными ударами - Терехов

Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира

Фонд Елены Зеленской заручился поддержкой 25 стран мира и собрал около 500 миллионов гривен на помощь украинцам.

Политика •   •  27876 просмотра
Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира

ПВО Сумщины: сбили "шахед"

ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.

Война •   •  29887 просмотра
ПВО Сумщины: сбили "шахед"