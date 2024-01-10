Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ

Землетрясения в Турции и Сирии, ураганы в США и другие стихийные бедствия стали причиной страховых убытков в 2023 году, оцениваемых в 95 млрд долл., что меньше, чем в предыдущем году, но все же превышает многолетний средний показатель, сообщило Reuters со ссылкой на данные крупнейшей в мире перестраховочной компании Munich Re во вторник, пишет УНН.

Детали

Сумма убытков от стихийных катастроф, покрываемых страховкой, меньше 125 миллиардов долларов, зафиксированных в 2022 году, а также ниже оценки в 100 миллиардов долларов, опубликованной в прошлом месяце конкурирующей компанией Swiss Re.

Но показатель за 2023 год от Munich Re, крупнейшей в мире перестраховочной компании, превышает средний показатель за 10 лет в 90 миллиардов долларов и значительно превышает средний показатель за 30 лет в 57 миллиардов долларов.

Землетрясения в Турции и Сирии были самыми разрушительными событиями, в результате которых погибло 58 000 человек, общий ущерб составил 50 миллиардов долларов, а убытки, покрытые страховкой, составили 5,5 миллиардов долларов.

Но, по данным Munich Re, 2023 год выделялся не отдельными крупными событиями, а многочисленными серьезными региональными штормами в США и Европе, которые усиливаются в результате изменения климата.

"Фоновый шум стал громче. События, связанные с потерями, которые ранее считались второстепенными и признавались менее значимыми "побочными рисками", стали основной причиной потерь", - сказал Reuters Эрнст Раух, главный ученый по климату в Munich Re.

Общие потери от стихийных катастроф, включая те, которые не покрыты страхованием, в 2023 году составили 250 миллиардов долларов. Это аналогично 2022 году и среднему показателю за предыдущие пять лет, но выше 10-летних и 30-летних тенденций.

На Северную Америку снова пришлась большая часть потерь, хотя сезон ураганов был относительно мягким.

Ученые заявили, что потепление атмосферы Земли нанесет еще больший ущерб в ближайшие десятилетия.

Страховщики в некоторых случаях повышали взимаемые ими ставки в результате растущей вероятности стихийных бедствий, а в некоторых местах прекратили страховое покрытие.

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