Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ
Страховые убытки от стихийных бедствий в 2023 году составили 95 миллиардов долларов.
Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз
Девять общин в Сумской области Украины пострадали от 74 взрывов, вызванных российскими обстрелами и атаками беспилотников.
ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию
Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, которые захватили телевизионную станцию, с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.
Как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги - кинологи дали советы
Избегайте прогулок во время тревоги и включите в тревожный чемоданчик средства для домашних животных, чтобы защитить их во время тревоги.
Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300
Российские войска атаковали Харьков ракетами С-300 из белгорода. О жертвах пока что не сообщается.
Превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одном регионе Украины нет - Кузин
Украина не превысила эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 - еженедельное количество госпитализаций не превышает 5 000 случаев.
Чрезвычайное положение в Эквадоре: люди в балаклавах захватили телеканал
Вооруженные люди в капюшонах захватили эквадорский телеканал во время прямого эфира в Гуаякиле, на фоне выстрелов и чрезвычайного положения по всей стране.
Харьков под ракетными ударами - Терехов
Харьков подвергается ракетным обстрелам, что подтвердили городской голова Игорь Терехов и глава областной военной администрации, призвав жителей оставаться в укрытиях.
Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира
Фонд Елены Зеленской заручился поддержкой 25 стран мира и собрал около 500 миллионов гривен на помощь украинцам.
ПВО Сумщины: сбили "шахед"
ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.