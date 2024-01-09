2023 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

2023 год был признан самым жарким за всю историю наблюдений, чему способствовали антропогенное изменение климата и естественное погодное явление Эль-Ниньо, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным климатической службы ЕС, в прошлом году было примерно на 1,48°С теплее, чем средний долгосрочный показатель до того, как люди начали сжигать большое количество ископаемого топлива.

Температура поверхности моря также побила предыдущие максимумы.

Эти глобальные рекорды приближают мир к достижению ключевых международных климатических целей.

"Меня поразило не только то, что (2023 год) был рекордным, но и то, насколько он побил предыдущие рекорды", - отмечает Эндрю Десслер, профессор атмосферных наук в Техасском университете A&M.

12 месяцев назад ни одна крупная научная организация не предсказала, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений из-за сложного поведения климата Земли.

В первые несколько месяцев года лишь небольшое количество дней побило рекорды температуры воздуха.

Но затем во второй половине 2023 года мир установил почти непрерывную серию ежедневных рекордов.

Как показывает анализ BBC, почти каждый день с июля наблюдался новый глобальный максимум температуры воздуха для того времени года, которое тогда было.

Это недавнее повышение температуры главным образом связано с быстрым переходом к условиям Эль-Ниньо, которое произошло на фоне долгосрочного антропогенного потепления, пишет издание.

Эль-Ниньо - это природное явление, когда более теплые поверхностные воды в восточной части Тихого океана выделяют дополнительное тепло в атмосферу.

Однако на ранних этапах фазы Эль-Ниньо температура воздуха необычно повысилась: последствий в полной мере можно было ожидать только в начале 2024 года, после того как Эль-Ниньо достигло максимальной силы.

"Это поднимает ряд действительно интересных вопросов о том, почему (2023 год) был таким теплым", - отмечает Зик Хаусфатер, климатолог из Berkeley Earth, научной организации в США.

Еще одна примечательная особенность жары 2023 года заключается в том, что она ощущалась практически во всем мире. Как указано, почти во всем мире температура была выше средней, особенно в северной Канаде, некоторых частях Арктики и Антарктики, а также в западной части Южной Америки.

Это рекордное глобальное потепление способствовало ухудшению ситуации со многими экстремальными погодными явлениями в значительной части мира в 2023 году - от сильных волн тепла и лесных пожаров в Канаде и США до длительной засухи, а затем наводнений в некоторых частях Восточной Африки.

Многие из них произошли в масштабах, далеко превосходящих те, что наблюдались в последнее время, или в необычные моменты года.

2024 год может быть теплее, чем 2023 год – поскольку часть рекордного тепла с поверхности океана уйдет в атмосферу – хотя "странное" поведение нынешнего Эль-Ниньо означает, что в этом трудно быть уверенным, говорит доктор Хаусфатер.

ЕС значительно отстает от климатической цели на 2030 год