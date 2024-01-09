2023 рік визнано найспекотнішим за всю історію спостережень

2023 рік було визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, чому сприяли антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньйо, пише УНН із посиланням на BBC.

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За даними кліматичної служби ЄС, минулого року було приблизно на 1,48°С тепліше, ніж середній довгостроковий показник до того, як люди почали спалювати велику кількість викопного палива.

Температура поверхні моря також побила попередні максимуми.

Ці глобальні рекорди наближають світ до перевищення ключових міжнародних кліматичних цілей.

"Мене вразило не тільки те, що (2023 рік) був рекордним, а й те, наскільки він побив попередні рекорди", - зазначає Ендрю Десслер, професор атмосферних наук у Техаському університеті A&M.

12 місяців тому жодна велика наукова організація не передбачила, що 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень через складну поведінку клімату Землі.

У перші кілька місяців року лише невелика кількість днів побила рекорди температури повітря.

Але потім у другій половині 2023 року світ встановив майже безперервну серію щоденних рекордів.

Як показує аналіз BBC, майже щодня з липня спостерігався новий глобальний максимум температури повітря для тієї пори року, яка тоді була.

Це нещодавнє підвищення температури головним чином пов'язане зі швидким переходом до умов Ель-Ніньйо, яке відбулося на тлі довгострокового антропогенного потепління, пише видання.

Ель-Ніньйо - це природне явище, коли тепліші поверхневі води у східній частині Тихого океану виділяють додаткове тепло в атмосферу.

Однак на ранніх етапах фази Ель-Ніньйо температура повітря незвично підвищилася: наслідків повною мірою можна було очікувати тільки на початку 2024 року, після того, як Ель-Ніньйо досягло максимальної сили.

"Це піднімає низку справді цікавих запитань щодо того, чому (2023 рік) був таким теплим", - зазначає Зік Гаусфатер, кліматолог із Berkeley Earth, наукової організації у США.

Ще одна примітна особливість спеки 2023 року полягає в тому, що вона відчувалася практично в усьому світі. Як зазначено, майже в усьому світі температура була вищою за середню, особливо в північній Канаді, деяких частинах Арктики й Антарктики, а також у західній частині Південної Америки.

Це рекордне глобальне потепління сприяло погіршенню ситуації з багатьма екстремальними погодними явищами в значній частині світу 2023 року - від сильних хвиль спеки і лісових пожеж у Канаді та США до тривалої посухи, а потім повеней у деяких частинах Східної Африки.

Багато з них відбулися в масштабах, що далеко перевершують ті, що спостерігалися останнім часом, або в незвичайні моменти року.

2024 рік може бути теплішим, ніж 2023 рік - оскільки частина рекордного тепла з поверхні океану піде в атмосферу - хоча "дивна" поведінка нинішнього Ель-Ніньйо означає, що в цьому важко бути впевненим, каже доктор Гаусфатер.

ЄС значно відстає від кліматичної мети на 2030 рік