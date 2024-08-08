В Японии произошло мощное землетрясение, выпущено предупреждение о цунами

Землетрясение с предварительной магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Японии в четверг, предупреждение о цунами было выпущено для Коти, Миядзаки и других префектур, сообщило метеорологическое агентство Японии, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

Землетрясение в 16:43 по местному времени произошло на глубине около 30 километров вблизи Миядзаки и было зарегистрировано ниже 6 по японской 7-балльной шкале сейсмической интенсивности в городе Нитинан в южной части префектуры, сообщило метеорологическое агентство Японии. Магнитуда была пересмотрена с 6,9.

Агентство заявило, что начало расследование, чтобы выяснить, есть ли связь между толчками и потенциальным мощным землетрясением траншейного типа вдоль Нанкайского желоба, простирающегося от западной до центральной части Японии.

Предупреждения о цунами были выпущены для префектур Коти, Эхимэ, Оита, Миядзаки и Кагосима.

По словам оператора, из-за землетрясения приостановлено движение скоростных поездов синкансэн (сеть скоростных железнодорожных линий) на Кюсю и Ниси-Кюсю.