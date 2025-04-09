$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28515 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42064 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48135 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54802 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67085 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56574 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55807 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119525 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81705 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226165 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87380 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20366 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17288 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16091 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17691 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87436 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119525 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226165 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403239 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395653 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10934 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16134 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17331 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20408 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75114 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Кюсю

Новости по теме

Япония усиливает военные силы, создав новое объединенное командование – Bloomberg

Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.

Новости Мира • 24 марта, 10:18 • 43190 просмотра

Япония разместит ракеты большой дальности на острове Кюсю для усиления обороны - Kyodo

Япония планирует разместить ракеты дальностью 1000 км на острове Кюсю к 2026 году. Это делается для усиления безопасности юго-западной части острова Нансей вблизи Тайваня.

Новости Мира • 16 марта, 08:02 • 20387 просмотра

Мощное землетрясение магнитудой в 6,6 баллов произошло на японском острове

На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов на глубине 37 км. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Новости Мира • 13 января, 13:08 • 21968 просмотра

В Японии опасаются мощного землетрясения в разломе Нанкай

Метеорологическое управление Японии предупредило о повышенной вероятности сильного землетрясения в разломе Нанкай. В случае мегаземлетрясения, толчки могут ощущаться на большой территории, а цунами может достичь 30 метров.

Новости Мира • 8 августа, 14:59 • 19622 просмотра

В Японии произошло мощное землетрясение, выпущено предупреждение о цунами

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Выпущено предупреждение о цунами для нескольких префектур, приостановлено движение скоростных поездов на Кюсю и Ниси-Кюсю.

Новости Мира • 8 августа, 09:30 • 18739 просмотра

Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла

Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори, взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.

Экономика • 8 июня, 19:28 • 77512 просмотра

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, повлекшее предупреждение о потенциальных подземных толчках, но угрозы цунами не было.

Новости Мира • 8 апреля, 03:41 • 31319 просмотра