Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной
Кореи, а также укрепление партнерства с США.
Япония планирует разместить ракеты дальностью 1000 км на острове Кюсю к 2026 году. Это делается для усиления безопасности
юго-западной части острова Нансей вблизи Тайваня.
На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов на глубине 37 км. О жертвах и разрушениях пока не
сообщается.
Метеорологическое управление Японии предупредило о повышенной вероятности сильного землетрясения в разломе Нанкай. В случае
мегаземлетрясения, толчки могут ощущаться на большой территории, а цунами может достичь 30 метров.
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Выпущено предупреждение о цунами для нескольких префектур,
приостановлено движение скоростных поездов на Кюсю и Ниси-Кюсю.
Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори,
взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.
У побережья префектуры Миядзаки на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, повлекшее предупреждение о
потенциальных подземных толчках, но угрозы цунами не было.