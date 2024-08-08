В Японии опасаются мощного землетрясения в разломе Нанкай

В Японии выпустили предупреждение о повышенной вероятности мощного землетрясения в разломе Нанкай, проходящего по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока до островов Сикоку и Кюсю. Об этом сообщили в Национальном метеорологическом управлении Японии, пишет УНН.

Вероятность мощного землетрясения в разломе Нанкай относительно выше обычной - говорится в сообщении главного метеорологического агентства Японии.

По словам специалистов, в случае мегаземлетрясения толчки могут ощущаться на территории от острова Кюсю до региона Канто на острове Хонсю, а цунами может обрушиться на районы от региона Канто до южных островов Окинава.

Добавим

В течение последних лет большое беспокойство у японских сейсмологов вызывает вероятность быстрого землетрясения в разломе Нанкай, который расположен к юго-востоку от побережья центральной части главного японского острова Хонсю.

Мощные землетрясения магнитудой около 8 происходят здесь примерно раз в 100-200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 в течение ближайших 30 лет составляет 70-80%. В этом случае пострадает значительная часть страны, а на ее Тихоокеанское побережье может обрушиться цунами высотой более 30 м. Последнее мегаземлетрясение на этом разломе произошло в 1946 году.

Напомним

8 августа японский остров Кюсю пережил землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на 30-километровой глубине в океане, стихия обрушила на побережье высокие волны.

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