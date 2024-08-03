Ложный сигнал о землетрясении вызвал панику в столице Мексики. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В центре сейсмических приборов и записей проинформировали, что в пятницу в столице Мексики сработал сигнал о землетрясении, который оказался ложным.

Поэтому, по информации, в Мексике не было сильного землетрясения, которое бы вызвало тревогу, несмотря на то, что система сигнализации заставила жителей столицы покинуть свои дома и рабочие места и выбежать на улицы.

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