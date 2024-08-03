В столице Мексики сработал ложный сигнал о землетрясении, что вызвало панику среди населения. Жители покинули дома и рабочие места, хотя реального землетрясения не было.
Ложный сигнал о землетрясении вызвал панику в столице Мексики. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В центре сейсмических приборов и записей проинформировали, что в пятницу в столице Мексики сработал сигнал о землетрясении, который оказался ложным.
Поэтому, по информации, в Мексике не было сильного землетрясения, которое бы вызвало тревогу, несмотря на то, что система сигнализации заставила жителей столицы покинуть свои дома и рабочие места и выбежать на улицы.
Землетрус магнітудою 5,0 стався на півдні Італії2 августа 2024, 00:24 • 20402 просмотра