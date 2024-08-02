В четверг на юге Италии произошло землетрясение магнитудой около 5,0. Эпицентр находился возле города Козенца в Калабрии, серьезных разрушений не зафиксировано.
Землетрясение магнитудой около 5,0 произошло на юге Италии в четверг, по данным мониторинговых агентств, и ощущалось на большой территории, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Козенца в регионе Калабрия и произошел в 22:43 по Киеву, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV), который присвоил землетрясению магнитуду 5,0.
Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) сначала определил магнитуду землетрясения как 5,3, но затем пересмотрел ее в сторону уменьшения до 4,6.
Сообщений о серьезных разрушениях не поступало, отметил Reuters.
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