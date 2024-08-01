Сегодня, 1 августа, было зарегистрировано землетрясение в Румынии, магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, землетрясение не несет угрозы для населения Украины, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА в четверг, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что землетрясение зафиксировали в 15:09:00.

«Источник землетрясения находится на территории Румынии, 124 км от границы с Украиной на глубине 146 км», - сообщили в центре.

По классификации землетрясение относится к ощутимым.

«Землетрясение не несет угрозы для населения Украины», - указали в центре.

Колебания, как сообщается, ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Дополнение

Последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 12 июля 2024 года с магнитудой 3,9 (по шкале Рихтера).