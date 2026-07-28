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Холм

Землетрясение в Японии: сообщается о погибших в торговом центре, обрушился мост и сошел с рельсов поезд

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

В городе Кумамото после мощного землетрясения обрушился торговый центр Aeon Mall, подтверждена гибель нескольких человек. Также сошел с рельсов поезд на станции Яцусиро, обрушились мост и часть замка Кумамото.

Землетрясение в Японии: сообщается о погибших в торговом центре, обрушился мост и сошел с рельсов поезд
JIJI

"Несколько смертей" подтверждено в разрушенном торговом центре после мощного землетрясения на юге Японии, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Местный телеканал Fuji TV сообщает о гибели нескольких человек в торговом центре, который обрушился в Кумамото, где произошло землетрясение.

Ранее полиция Кумамото сообщила, что "довольно много" людей считаются погибшими после взрыва в торговом центре в городе, сообщал местный телеканал.

Пожарные сообщают, что часть второго этажа торгового центра Aeon Mall обрушилась после взрыва, в результате чего много людей остались внутри, сообщает японское информационное агентство NHK.

На видеозаписи, сделанной с вертолета NHK, видно, что части внешних стен торгового центра обрушились, обнажив то, что, вероятно, является каркасом здания.

Службы экстренной помощи работали над освобождением людей, оказавшихся в ловушке внутри торгового центра, который обрушился после землетрясения.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что поезд сошел с рельсов и упал на бок во время землетрясения в Кумамото. По данным информационного агентства Kyodo, инцидент произошел на станции Яцусиро.

Аэрофотоснимки, показанные государственными новостными ресурсами, также показали обрушение моста во время землетрясения.

Движение скоростных поездов Синкансэн и пригородных поездов на Кюсю было приостановлено для проверки безопасности, а взлетно-посадочная полоса в аэропорту Асо Кумамото была закрыта.

Также землетрясение вызвало обрушение части каменных стен замка Кумамото.

Сооружение на вершине холма датируется 1467 годом и считается одним из трех главных замков Японии, известным по всей стране своим черным цветом.

Его характерные изогнутые каменные стены были спроектированы, чтобы предотвратить проникновение нападающих в замок. Камнепады также использовались как сдерживающий фактор.

Мощное землетрясение потрясло Японию: 50 раненых, тысячи без света, остановлены поезда и закрыт аэропорт28.07.26, 13:32 • 2624 просмотра

Юлия Шрамко

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