Землетрясение в Японии: сообщается о погибших в торговом центре, обрушился мост и сошел с рельсов поезд
Киев • УНН
В городе Кумамото после мощного землетрясения обрушился торговый центр Aeon Mall, подтверждена гибель нескольких человек. Также сошел с рельсов поезд на станции Яцусиро, обрушились мост и часть замка Кумамото.
"Несколько смертей" подтверждено в разрушенном торговом центре после мощного землетрясения на юге Японии, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
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Местный телеканал Fuji TV сообщает о гибели нескольких человек в торговом центре, который обрушился в Кумамото, где произошло землетрясение.
Ранее полиция Кумамото сообщила, что "довольно много" людей считаются погибшими после взрыва в торговом центре в городе, сообщал местный телеканал.
Пожарные сообщают, что часть второго этажа торгового центра Aeon Mall обрушилась после взрыва, в результате чего много людей остались внутри, сообщает японское информационное агентство NHK.
На видеозаписи, сделанной с вертолета NHK, видно, что части внешних стен торгового центра обрушились, обнажив то, что, вероятно, является каркасом здания.
Службы экстренной помощи работали над освобождением людей, оказавшихся в ловушке внутри торгового центра, который обрушился после землетрясения.
Кроме того, местные СМИ сообщают, что поезд сошел с рельсов и упал на бок во время землетрясения в Кумамото. По данным информационного агентства Kyodo, инцидент произошел на станции Яцусиро.
Аэрофотоснимки, показанные государственными новостными ресурсами, также показали обрушение моста во время землетрясения.
Движение скоростных поездов Синкансэн и пригородных поездов на Кюсю было приостановлено для проверки безопасности, а взлетно-посадочная полоса в аэропорту Асо Кумамото была закрыта.
Также землетрясение вызвало обрушение части каменных стен замка Кумамото.
Сооружение на вершине холма датируется 1467 годом и считается одним из трех главных замков Японии, известным по всей стране своим черным цветом.
Его характерные изогнутые каменные стены были спроектированы, чтобы предотвратить проникновение нападающих в замок. Камнепады также использовались как сдерживающий фактор.
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