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Мощное землетрясение потрясло Японию: 50 раненых, тысячи без света, остановлены поезда и закрыт аэропорт

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Мощное землетрясение в префектуре Кумамото привело к ранениям как минимум 50 человек, перебоям с электроэнергией и повреждению инфраструктуры. Премьер-министр Японии заявил, что объём ущерба ещё оценивается.

Мощное землетрясение потрясло Японию: 50 раненых, тысячи без света, остановлены поезда и закрыт аэропорт
JIJI

Во вторник мощное землетрясение сотрясло южную префектуру Кумамото в Японии, в результате чего тысячи домов остались без электроэнергии, дороги были повреждены, движение поездов было остановлено, аэропорт закрыт, а по меньшей мере 50 человек получили ранения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая перед журналистами в своем офисе в Токио, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что количество жертв и объем ущерба от землетрясения магнитудой 7,1 балла все еще оцениваются.

"Нам уже сообщили, что пострадали люди, – сказала Такаити. - В некоторых районах произошли перебои с электроснабжением и пожары, а также повреждены дороги и мосты, а также есть обрушения зданий".

По данным общественного вещателя NHK, одна больница сообщила о более чем 50 пострадавших. Несколько человек, находившихся в скоростном поезде на момент землетрясения, также получили ранения, сообщает газета Nikkei.

Повреждено несколько зданий, в том числе торговый центр Aeon, где, по данным NHK, произошел взрыв, а на кадрах вещателя также видно, что другие здания горят или частично обрушиваются. Представитель Aeon не сразу прокомментировал ситуацию.

По данным NHK, на основных дорогах, в том числе на эстакаде, появились большие трещины, а товарный поезд сошел с рельсов, тогда как железнодорожное сообщение было остановлено, а рейсы отменены.

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, эвакуировал работников со своего завода в этом районе в качестве меры предосторожности, сообщил представитель компании.

Sony и Fujifilm также эвакуировали персонал со своих заводов в этом районе, сообщает газета Nikkei. Представитель Sony ранее заявил, что проверяет ситуацию.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что более 150 000 человек получили указания обратиться в эвакуационные центры.

Жители районов, которые ощутили самые сильные толчки, должны остерегаться дальнейших сильных землетрясений в течение примерно недели, а также риска оползней, сообщил представитель Японского метеорологического агентства (JMA).

Правительство Японии объявило экстренные предупреждения о землетрясениях для префектур Кумамото, Нагасаки, Кагосима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, все на южном острове Кюсю в Японии. JMA также первоначально объявило предупреждение о цунами из-за волны высотой 1 м, но позже его отменило.

Компания Kyushu Electric Power заявила, что около 40 000 домов остались без электроэнергии в результате последнего землетрясения, тогда как железнодорожная компания JR Kyushu заявила о приостановке услуг, включая скоростные поезда. Аэропорт Кумамото также закрыл свою взлетно-посадочную полосу, авиакомпании перенаправляли и отменяли рейсы.

Телекоммуникационные операторы KDDI и Docomo заявили о перебоях в работе мобильной связи из-за дефицита электроэнергии и сбоев на линиях электропередачи.

По данным японского управления ядерного регулирования, никаких нарушений на атомных электростанциях в этом районе не сообщалось.

По официальным данным, мощное землетрясение в Кумамото 10 лет назад унесло жизни 275 человек и еще 2739 получили ранения, а также повредило тысячи зданий, включая городской замок, главную туристическую достопримечательность.

Некоторые части каменных стен замка также обрушились в результате землетрясения во вторник, сообщил чиновник из офиса замка.

Дополнение

Япония является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где землетрясения происходят по крайней мере каждые 5 минут. Расположенная вдоль "Огненного кольца" вулканов и океанических впадин, частично окружающих Тихий океан, на Японию приходится около 20% землетрясений в мире магнитудой 6,0 баллов или более.

Юлия Шрамко

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