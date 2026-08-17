Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 68

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в минувшие выходные на востоке Индонезии, в понедельник возросло как минимум до 68, омрачив празднование Дня независимости страны, передает УНН со ссылкой на DW.

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Более 100 человек получили ранения, однако местные власти не считают, что кто-либо числится пропавшим без вести.

Эпицентр землетрясения находился у побережья острова Флорес на глубине 10 километров (6,2 мили) в субботу, сообщила Геологическая служба США (USGS).

С тех пор произошло почти 1600 более слабых афтершоков, включая толчок магнитудой 5,6 в понедельник утром.

Предупреждение о цунами для некоторых районов провинций Восточная Нуса-Тенгара, Западная Нуса-Тенгара, Южный Сулавеси и Юго-Восточный Сулавеси, призывавшее жителей держаться подальше от пляжей и берегов рек, позднее было снято.

Однако около 500 домов повреждены, а дороги заблокированы оползнями, в результате чего около 12 800 человек на Флоресе не могут вернуться в свои дома.

В Индонезии тысячи людей ждут помощи после землетрясения, в результате которого погибли по меньшей мере 54 человека