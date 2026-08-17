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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 68

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Землетрясение магнитудой 7,7 на востоке Индонезии унесло жизни по меньшей мере 68 человек, более 100 получили ранения. Около 500 домов повреждены, 12 800 человек не могут вернуться домой.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 68

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в минувшие выходные на востоке Индонезии, в понедельник возросло как минимум до 68, омрачив празднование Дня независимости страны, передает УНН со ссылкой на DW.

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Более 100 человек получили ранения, однако местные власти не считают, что кто-либо числится пропавшим без вести.

Эпицентр землетрясения находился у побережья острова Флорес на глубине 10 километров (6,2 мили) в субботу, сообщила Геологическая служба США (USGS).

С тех пор произошло почти 1600 более слабых афтершоков, включая толчок магнитудой 5,6 в понедельник утром.

Предупреждение о цунами для некоторых районов провинций Восточная Нуса-Тенгара, Западная Нуса-Тенгара, Южный Сулавеси и Юго-Восточный Сулавеси, призывавшее жителей держаться подальше от пляжей и берегов рек, позднее было снято.

Однако около 500 домов повреждены, а дороги заблокированы оползнями, в результате чего около 12 800 человек на Флоресе не могут вернуться в свои дома.

В Индонезии тысячи людей ждут помощи после землетрясения, в результате которого погибли по меньшей мере 54 человека17.08.26, 07:58 • 3920 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Индонезия