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Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 68

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Землетрус магнітудою 7,7 на сході Індонезії забрав життя щонайменше 68 людей, понад 100 поранено. Близько 500 будинків пошкоджено, 12 800 людей не можуть повернутися додому.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 68

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався цими вихідними на сході Індонезії, у понеділок зросла щонайменше до 68, що затьмарило святкування Дня незалежності країни, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Понад 100 людей отримали поранення, але місцева влада не вважає, що хтось зник безвісти.

Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя острова Флорес на глибині 10 кілометрів (6,2 милі) у суботу, повідомила Геологічна служба США (USGS).

З того часу за ним сталося майже 1600 менших афтершоків, включаючи поштовх магнітудою 5,6 бала в понеділок вранці.

Попередження про цунамі для деяких районів провінцій Східна Нуса-Тенгара, Західна Нуса-Тенгара, Південний Сулавесі та Південно-Східний Сулавесі, яке закликало мешканців триматися подалі від пляжів та берегів річок, пізніше було знято.

Але близько 500 будинків пошкоджено, а дороги заблоковано зсувами, в результаті чого близько 12 800 людей на Флоресі не можуть повернутися до своїх домівок.

В Індонезії тисячі людей чекають на допомогу після землетрусу, де загинули щонайменше 54 людини17.08.26, 07:58 • 3762 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Індонезія