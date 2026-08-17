Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 68

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,7 бала, який стався цими вихідними на сході Індонезії, у понеділок зросла щонайменше до 68, що затьмарило святкування Дня незалежності країни, передає УНН із посиланням на DW.

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Понад 100 людей отримали поранення, але місцева влада не вважає, що хтось зник безвісти.

Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя острова Флорес на глибині 10 кілометрів (6,2 милі) у суботу, повідомила Геологічна служба США (USGS).

З того часу за ним сталося майже 1600 менших афтершоків, включаючи поштовх магнітудою 5,6 бала в понеділок вранці.

Попередження про цунамі для деяких районів провінцій Східна Нуса-Тенгара, Західна Нуса-Тенгара, Південний Сулавесі та Південно-Східний Сулавесі, яке закликало мешканців триматися подалі від пляжів та берегів річок, пізніше було знято.

Але близько 500 будинків пошкоджено, а дороги заблоковано зсувами, в результаті чого близько 12 800 людей на Флоресі не можуть повернутися до своїх домівок.

В Індонезії тисячі людей чекають на допомогу після землетрусу, де загинули щонайменше 54 людини