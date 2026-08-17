В Індонезії тисячі людей чекають на допомогу після землетрусу, де загинули щонайменше 54 людини
Київ • УНН
На індонезійському острові Флорес після землетрусу магнітудою 7,7 загинули щонайменше 54 людини, пошкоджено понад 1300 будинків. Близько 5000 мешканців перебувають у тимчасових притулках, влада доставила 275 тонн гумдопомоги.
На індонезійському острові Флорес тисячі людей залишаються без належної допомоги після потужного землетрусу, який забрав життя щонайменше 54 людей. Стихія також пошкодила понад 1300 будинків, повідомляє Associated Press, пише УНН.
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Близько 5000 мешканців були змушені залишити свої домівки та перебувають у тимчасових притулках. Багато людей ночують біля зруйнованих будинків під брезентовими наметами, побоюючись нових поштовхів.
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Землетрус магнітудою 7,7 стався рано вранці 15 серпня на глибині близько 10 км. Після нього зафіксували щонайменше 995 афтершоків, 46 із яких відчули місцеві жителі. Пошкоджено сотні будівель, дороги перекриті поваленими деревами та уламками після зсувів.
До постраждалих важко доставити допомогу
У зоні стихійного лиха працюють понад 3500 військових і поліцейських. Влада вже доставила 275 тонн гуманітарної допомоги, однак логістичні проблеми ускладнюють її доставку до найбільш постраждалих районів.
Мешканці кажуть, що найбільше потребують їжі, води, медикаментів та обладнання для приготування їжі.
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У неділю губернатор провінції оголосив надзвичайний стан на 14 днів. Землетрус також затьмарив святкування 81-го Дня незалежності Індонезії.
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