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Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 53

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Рятувальники знайшли ще шість тіл після землетрусу магнітудою 7,7 на острові Флорес. Понад 900 будинків зруйновано, близько 5000 людей потребують тимчасового житла.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 53

Рятувальні команди на сході Індонезії в неділю виявили ще шість тіл, через день після землетрусу магнітудою 7,7, внаслідок чого кількість загиблих досягла 53, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Рятувальники розгрібали завали у пошуках людей, похованих під зсувами, спричиненими землетрусом, у шести районах острова Флорес, переважно католицького острова у країні з мусульманською більшістю населення. Вони зосередили свої зусилля на трьох районах, які залишалися недоступними: найбільше постраждалих Манггараї, Східному Манггараї та Нагекео.

"Ми розчистили більшу частину зсувів і відкрили дороги до раніше ізольованих сіл, хоча перебої у зв'язку та відключення електроенергії продовжують перешкоджати пошуковим роботам", - сказав Фатур Рахман, голова пошуково-рятувального управління в Маумері, столиці району Сікка.

За даними агентства, у провінції Східна Нуса-Тенгара було зруйновано понад 900 будинків та пошкоджено ще 450, внаслідок чого близько 5000 осіб були змушені шукати тимчасове житло. За словами Мухарі, тільки в регіоні Флорес було пошкоджено щонайменше 241 будинок.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 5116.08.26, 12:48 • 4192 перегляди

Антоніна Туманова

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