Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 53

Спасательные команды на востоке Индонезии в воскресенье обнаружили еще шесть тел, через день после землетрясения магнитудой 7,7, в результате чего число погибших достигло 53, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Спасатели разбирали завалы в поисках людей, погребенных под оползнями, вызванными землетрясением, в шести районах острова Флорес — преимущественно католического острова в стране с мусульманским большинством населения. Они сосредоточили свои усилия на трех районах, которые оставались недоступными: наиболее пострадавших Манггараи, Восточном Манггараи и Нгадео.

"Мы расчистили большую часть оползней и открыли дороги к ранее изолированным деревням, хотя перебои со связью и отключения электроэнергии продолжают препятствовать поисковым работам", — сказал Фатур Рахман, глава поисково-спасательного управления в Маумере, столице округа Сикка.

По данным агентства, в провинции Восточная Нуса-Тенгара было разрушено более 900 домов и повреждено еще 450, в результате чего около 5000 человек были вынуждены искать временное жилье. По словам Мухари, только в регионе Флорес было повреждено как минимум 241 дом.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 51