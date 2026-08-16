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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 53

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Спасатели обнаружили еще шесть тел после землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес. Разрушено более 900 домов, около 5000 человек нуждаются во временном жилье.

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 53

Спасательные команды на востоке Индонезии в воскресенье обнаружили еще шесть тел, через день после землетрясения магнитудой 7,7, в результате чего число погибших достигло 53, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Спасатели разбирали завалы в поисках людей, погребенных под оползнями, вызванными землетрясением, в шести районах острова Флорес — преимущественно католического острова в стране с мусульманским большинством населения. Они сосредоточили свои усилия на трех районах, которые оставались недоступными: наиболее пострадавших Манггараи, Восточном Манггараи и Нгадео.

"Мы расчистили большую часть оползней и открыли дороги к ранее изолированным деревням, хотя перебои со связью и отключения электроэнергии продолжают препятствовать поисковым работам", — сказал Фатур Рахман, глава поисково-спасательного управления в Маумере, столице округа Сикка.

По данным агентства, в провинции Восточная Нуса-Тенгара было разрушено более 900 домов и повреждено еще 450, в результате чего около 5000 человек были вынуждены искать временное жилье. По словам Мухари, только в регионе Флорес было повреждено как минимум 241 дом.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 5116.08.26, 12:48 • 5316 просмотров

Антонина Туманова

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