россия организовала очередной «пресс-тур» на ТОТ Украины для лояльных к Кремлю иностранных журналистов и блогеров

Россия организовала очередной «престур» на временно оккупированные территории Украины с участием лояльных Кремлю иностранных журналистов и блогеров в рамках пропагандистского проекта «Иностранные журналисты за Россию». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это уже 13-я подобная поездка, которую курируют связанные с пропагандистом Захаром Прилепиным ресурсы.

Группу из 13 человек из стран Азии, Африки, Латинской Америки, ЕС и США привели в травматологическое отделение, где находятся раненые дети, организовали круглый стол со студентами местного вуза и провели по «знаковым» для российской пропаганды местам. Также им устроили встречу с гауляйтером оккупированной Донецкой области Денисом Пушилиным, где тот рассказывал о «развитии Донбасса» - говорится в статье.

Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД

Указывается, что цель таких постановочных визитов - сформировать для иностранной аудитории искажённую картину, будто на ВОТ царит «мирная жизнь», а международное сообщество «поддерживает» российскую оккупацию.

Привлечение иностранных блогеров позволяет Москве обходить западные ограничения и распространять выгодные Кремлю нарративы непосредственно в странах Глобального Юга и Запада через «альтернативные» источники - подчёркивают в ЦПД.

Там добавляют, что подобные престуры - это спланированные информационные операции, призванные легитимизировать оккупацию украинских земель и отвлечь внимание мира от военных преступлений армии рф.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины кремлёвская пропаганда развернула масштабную медийную кампанию к годовщине проведения фиктивных «референдумов».

российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПД