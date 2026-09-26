россия организовала очередной «пресс-тур» на ТОТ Украины для лояльных к Кремлю иностранных журналистов и блогеров
Киев • УНН
россия привезла иностранных журналистов в оккупированную Донецкую область для постановочных визитов. ЦПД назвал это операцией по легитимизации оккупации.
Россия организовала очередной «престур» на временно оккупированные территории Украины с участием лояльных Кремлю иностранных журналистов и блогеров в рамках пропагандистского проекта «Иностранные журналисты за Россию». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это уже 13-я подобная поездка, которую курируют связанные с пропагандистом Захаром Прилепиным ресурсы.
Группу из 13 человек из стран Азии, Африки, Латинской Америки, ЕС и США привели в травматологическое отделение, где находятся раненые дети, организовали круглый стол со студентами местного вуза и провели по «знаковым» для российской пропаганды местам. Также им устроили встречу с гауляйтером оккупированной Донецкой области Денисом Пушилиным, где тот рассказывал о «развитии Донбасса»
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Указывается, что цель таких постановочных визитов - сформировать для иностранной аудитории искажённую картину, будто на ВОТ царит «мирная жизнь», а международное сообщество «поддерживает» российскую оккупацию.
Привлечение иностранных блогеров позволяет Москве обходить западные ограничения и распространять выгодные Кремлю нарративы непосредственно в странах Глобального Юга и Запада через «альтернативные» источники
Там добавляют, что подобные престуры - это спланированные информационные операции, призванные легитимизировать оккупацию украинских земель и отвлечь внимание мира от военных преступлений армии рф.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины кремлёвская пропаганда развернула масштабную медийную кампанию к годовщине проведения фиктивных «референдумов».
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