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россия организовала очередной «пресс-тур» на ТОТ Украины для лояльных к Кремлю иностранных журналистов и блогеров

Киев • УНН

 • 150 просмотра

россия привезла иностранных журналистов в оккупированную Донецкую область для постановочных визитов. ЦПД назвал это операцией по легитимизации оккупации.

россия организовала очередной «пресс-тур» на ТОТ Украины для лояльных к Кремлю иностранных журналистов и блогеров

Россия организовала очередной «престур» на временно оккупированные территории Украины с участием лояльных Кремлю иностранных журналистов и блогеров в рамках пропагандистского проекта «Иностранные журналисты за Россию». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это уже 13-я подобная поездка, которую курируют связанные с пропагандистом Захаром Прилепиным ресурсы.

Группу из 13 человек из стран Азии, Африки, Латинской Америки, ЕС и США привели в травматологическое отделение, где находятся раненые дети, организовали круглый стол со студентами местного вуза и провели по «знаковым» для российской пропаганды местам. Также им устроили встречу с гауляйтером оккупированной Донецкой области Денисом Пушилиным, где тот рассказывал о «развитии Донбасса»

- говорится в статье.

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Указывается, что цель таких постановочных визитов - сформировать для иностранной аудитории искажённую картину, будто на ВОТ царит «мирная жизнь», а международное сообщество «поддерживает» российскую оккупацию.

Привлечение иностранных блогеров позволяет Москве обходить западные ограничения и распространять выгодные Кремлю нарративы непосредственно в странах Глобального Юга и Запада через «альтернативные» источники

- подчёркивают в ЦПД.

Там добавляют, что подобные престуры - это спланированные информационные операции, призванные легитимизировать оккупацию украинских земель и отвлечь внимание мира от военных преступлений армии рф.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины кремлёвская пропаганда развернула масштабную медийную кампанию к годовщине проведения фиктивных «референдумов».

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Вадим Хлюдзинский

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