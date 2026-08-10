Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД

В социальных сетях распространяют фейки и манипуляции вокруг падения ракеты на территории Польши. В частности, с помощью видео, сгенерированных искусственным интеллектом, пытаются переложить ответственность за инцидент на Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

В социальной сети TikTok распространяются видеоролики на польском языке, сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта, которые под видом юмористического контента распространяют дезинформацию и манипуляции вокруг инцидента с ракетой - говорится в сообщении.

В частности, зрителям пытаются навязать мысль, будто ракета, упавшая на территории Польши, была украинской, "замаскированной" под российскую, а ответственность за инцидент якобы лежит на украинской стороне и т. д.

Такие информационные вбросы являются попыткой российской пропаганды повлиять на общественное мнение в Польше, навязать полякам искажённую версию событий и спровоцировать напряжённость в украинско-польских отношениях - подчеркнули в ЦПД.

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