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Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО сообщает о распространении в TikTok видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые продвигают манипуляции по поводу инцидента с ракетой в Польше. Пропаганда пытается переложить ответственность на Украину и спровоцировать напряжённость в отношениях.

Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД

В социальных сетях распространяют фейки и манипуляции вокруг падения ракеты на территории Польши. В частности, с помощью видео, сгенерированных искусственным интеллектом, пытаются переложить ответственность за инцидент на Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

В социальной сети TikTok распространяются видеоролики на польском языке, сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта, которые под видом юмористического контента распространяют дезинформацию и манипуляции вокруг инцидента с ракетой

- говорится в сообщении.

В частности, зрителям пытаются навязать мысль, будто ракета, упавшая на территории Польши, была украинской, "замаскированной" под российскую, а ответственность за инцидент якобы лежит на украинской стороне и т. д.

Такие информационные вбросы являются попыткой российской пропаганды повлиять на общественное мнение в Польше, навязать полякам искажённую версию событий и спровоцировать напряжённость в украинско-польских отношениях

- подчеркнули в ЦПД.

ЦПД СНБО: россия готовит дезинформационную кампанию на тему военнопленных10.08.26, 11:33 • 2232 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
ТикТок
Украина
Польша