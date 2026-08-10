Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО сообщает о распространении в TikTok видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые продвигают манипуляции по поводу инцидента с ракетой в Польше. Пропаганда пытается переложить ответственность на Украину и спровоцировать напряжённость в отношениях.
В социальных сетях распространяют фейки и манипуляции вокруг падения ракеты на территории Польши. В частности, с помощью видео, сгенерированных искусственным интеллектом, пытаются переложить ответственность за инцидент на Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
В социальной сети TikTok распространяются видеоролики на польском языке, сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта, которые под видом юмористического контента распространяют дезинформацию и манипуляции вокруг инцидента с ракетой
В частности, зрителям пытаются навязать мысль, будто ракета, упавшая на территории Польши, была украинской, "замаскированной" под российскую, а ответственность за инцидент якобы лежит на украинской стороне и т. д.
Такие информационные вбросы являются попыткой российской пропаганды повлиять на общественное мнение в Польше, навязать полякам искажённую версию событий и спровоцировать напряжённость в украинско-польских отношениях
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