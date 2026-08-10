ЦПД СНБО: россия готовит дезинформационную кампанию на тему военнопленных

россия готовит дезинформационную кампанию об условиях содержания военнопленных. Для этого рф планирует использовать медиаматериалы и россиян, возвращённых из плена. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передаёт УНН.

Детали

"россия готовит дезинформационную кампанию, которая будет касаться темы военнопленных. россияне хотят продемонстрировать, что якобы относятся к нашим пленным лучше, чем Украина к российским", – заявил Андрей Коваленко.

По его словам, для этого россия выделила ресурсы на медиамероприятия, а украинских пленных перемещают в более комфортные условия, чтобы снять соответствующие медиасюжеты, которые по заданию должны распространяться на западную аудиторию.

"Также рф планирует использовать россиян, возвращённых из плена, для распространения лжи об условиях содержания в Украине. Пропаганда и ложь остаются инструментами в войне и дискредитации", – говорится в сообщении Коваленко.

"Украина неоднократно открыто демонстрировала условия, в которых содержатся российские пленные, качество питания. Но россияне продолжат попытки лгать и размывать реальность", - отметил руководитель ЦПД СНБО.

Напомним

46 украинских военнопленных, выживших после взрыва в Оленовке, продолжают содержаться в россии без надлежащей медицинской помощи. Родственники призвали власти к решительным действиям, сообщая о пытках и сфабрикованных приговорах.