В Индонезии тысячи людей ждут помощи после землетрясения, в результате которого погибли по меньшей мере 54 человека

На индонезийском острове Флорес тысячи людей остаются без надлежащей помощи после мощного землетрясения, которое унесло жизни по меньшей мере 54 человек. Стихия также повредила более 1300 домов, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Около 5000 жителей были вынуждены покинуть свои дома и находятся во временных убежищах. Многие люди ночуют возле разрушенных домов под брезентовыми палатками, опасаясь новых толчков.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло рано утром 15 августа на глубине около 10 км. После него зафиксировали не менее 995 афтершоков, 46 из которых ощутили местные жители. Повреждены сотни зданий, дороги перекрыты поваленными деревьями и обломками после оползней.

Пострадавшим трудно доставить помощь

В зоне стихийного бедствия работают более 3500 военнослужащих и полицейских. Власти уже доставили 275 тонн гуманитарной помощи, однако логистические проблемы осложняют ее доставку в наиболее пострадавшие районы.

Жители говорят, что больше всего нуждаются в еде, воде, медикаментах и оборудовании для приготовления пищи.

Мой дом сейчас просто руины. Нам срочно нужны еда, лекарства и чистая вода - рассказал местный житель Расид Джафар.

В воскресенье губернатор провинции объявил чрезвычайное положение на 14 дней. Землетрясение также омрачило празднование 81-го Дня независимости Индонезии.

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