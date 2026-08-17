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В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время

Киев • УНН

 • 5760 просмотра

Кабинет министров представил Верховной раде программу деятельности правительства, которую парламент рассмотрит в ближайшее время. Документ определяет четыре программных направления и 12 стратегических целей.

В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время

Кабинет министров подал в Верховную Раду Программу деятельности правительства, которая была одобрена правительством сегодня. Парламент должен рассмотреть её в ближайшее время. Об этом передаёт УНН со ссылкой на проект постановления №15521. 

Детали 

Проект постановления №15521 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" был зарегистрирован в понедельник, 17 августа. В настоящее время текст программы отсутствует на сайте Рады. 

Как сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук: "В Верховную Раду Украины поступила Программа деятельности Кабинета министров Украины.Парламент рассмотрит её в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. 

Дополнение

В понедельник премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что сегодня была одобрена Программа деятельности правительства. Документ в установленный законом срок передан на рассмотрение Верховной Рады. 

В программе, по его словам, зафиксированы принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи. 

"Это чёткий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть чёткая персональная ответственность", — отметил он.

16 июля этого года Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. 

В соответствии с законом "О Кабинете министров Украины", программа деятельности правительства подаётся в Верховную Раду премьер-министром в срок до одного месяца со дня формирования Кабинета министров Украины.

Премьер-министр лично представляет Программу деятельности на пленарном заседании парламента и отвечает на вопросы народных депутатов Украины.

Программа деятельности правительства считается одобренной, если за неё проголосовало большинство от конституционного состава Верховной Рады. Решение об одобрении Программы деятельности принимается в форме постановления. 

Программа деятельности Кабмина  должна содержать программные цели, критерии и сроки достижения программных целей, а также задачи, выполнение которых необходимо для достижения целей, сроки выполнения таких задач и другую информацию, предоставленную правительством. 

Отметим, что с 2019 года Рада лишь один раз одобрила Программу деятельности правительства. Произошло это в 2019 году, когда Кабмин возглавлял Алексей Гончарук. 

В 2020 году Рада не одобрила Программу действий правительства во главе с Денисом Шмыгалем. В 2025 году Кабмин во главе с Юлией Свириденко подал в Раду Программу действий правительства, однако проект постановления так и не был рассмотрен народными депутатами, а впоследствии вообще отклонён из-за отставки Свириденко.

Как отмечалось выше, в настоящее время текст программы отсутствует на сайте Рады, однако народный депутат Ярослав Железняк опубликовал указанный документ. 

Правительство определяет четыре программных направления работы. В частности, укрепление устойчивости и приближение справедливого мира

  • задача — не только сдерживать агрессию рф против Украины, но и создавать условия для перехвата стратегической инициативы. Развитие украинского военно-промышленного комплекса — важный фундамент на этом пути;
    • ключевая задача правительства — защищать критическую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, обеспечивать устойчивость энергосистемы, территориальных общин и экономики на протяжении всего периода вооружённой агрессии рф против Украины;
      • тактическая цель на ближайшие несколько месяцев — стабильно пройти зиму, что потребует максимальной готовности и слаженной работы всех систем; 
        • правительство будет проактивно работать ради единства партнёров в поддержке нашего государства, укреплять переговорную позицию, добиваться увеличения финансовой и военной поддержки. 

          Восстановление и развитие человеческого капитала:

          • несмотря на вооружённую агрессию рф против Украины и ограниченные ресурсы, правительство берёт на себя обязательство создавать возможности для качественного образования, трудоустройства, предпринимательства и профессионального развития; 
            • отдельный приоритет — молодёжная политика и создание условий для того, чтобы молодёжь могла строить своё будущее в Украине;
              • доступные медицина и реабилитация, качественные социальные услуги, жильё, инфраструктура ухода и поддержка тех, кто больше всего в ней нуждается; 
                • поддержка ветеранов и их семей, внутренне перемещённых лиц, а также всех, кто своим трудом обеспечивает жизнедеятельность государства и экономики;
                  • правительство ставит целью сохранять связь Украины с миллионами украинцев, выехавших за границу вследствие полномасштабного вторжения рф в Украину, поддерживать украинскую идентичность и создавать условия для их возвращения и самореализации в Украине. 

                    Построение дееспособного европейского государства: 

                    • задача правительства — сделать государственное управление эффективным и качественным, максимально упростить и ускорить бюрократические процессы;
                      • правительство в кратчайшие сроки предложит комплексные решения относительно дальнейшей реформы государственного управления; 
                        • практическая фаза евроинтеграции требует масштабного согласования законодательства, усиления институтов и формирования переговорных позиций, которые одновременно обеспечат выполнение критериев членства в ЕС и защитят экономические интересы Украины;
                          • результатом всех действий должно стать ускорение вступления Украины в Европейский Союз. 

                            Ускорение восстановления и экономического развития:

                            • главным источником долгосрочного роста Украины должны стать частная инициатива, предпринимательство, инвестиции, а также детенизация экономики и антикоррупционные усилия всех ветвей власти, что позволит обеспечить безопасность инвестиций и защиту прав предпринимателей, страхование военных рисков, доступное кредитование и простые, предсказуемые и справедливые правила ведения бизнеса;
                              • результатом должно стать снижение уровня зависимости экономики от государственного бюджета и увеличение собственного ресурса государства для обороны и социальной сферы; 
                                • экономическая политика должна быть направлена на продуктивную занятость, внутреннее производство и переработку, инвестиции, технологическую модернизацию и расширение экспорта; 
                                  • Украина должна продолжить переход от сырьевой модели, когда мы продаём преимущественно сырьё, к экономике, которая создаёт больше продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны, что означает больше рабочих мест, более высокие доходы, больший экспортный потенциал и большую способность финансировать оборону за счёт собственной экономики;
                                    • правительство будет создавать условия для развития малого и среднего бизнеса и более диверсифицированной экономики. Успех предпринимательства должен стать общественно признанной ценностью.  

                                      Также правительство определило в своей работе 12 стратегических целей, сгруппированных в соответствии с приведёнными программными направлениями:

                                      • усилить обороноспособность Украины, реформировать систему комплектования сил обороны и создать условия для перехвата стратегической инициативы. Развитие военно-промышленного комплекса;
                                        • усилить устойчивость критической инфраструктуры, энергосистемы, экономики и общества к военным и кризисным угрозам, обеспечить безопасность в территориальных общинах;
                                          • добиться ответственности государства-агрессора, возмещения причинённого ущерба и защиты прав Украины и её граждан;
                                            • увеличить участие украинцев в Украине и за рубежом в экономической, общественной и социальной жизни;
                                              • создать условия для образования, здоровья, трудоустройства, жилищной обеспеченности, развития и самореализации граждан Украины;
                                                • усилить формирование украинской гражданской идентичности, создать условия для удержания, возвращения и реинтеграции граждан Украины;
                                                  • обеспечить готовность Украины к максимально быстрому завершению переговоров о вступлении в ЕС и углублять евроатлантическую интеграцию. Максимально содействовать антикоррупционным реформам и укреплению верховенства права;
                                                    • построить одну из наиболее эффективных государственных систем в Европе — компактную, профессиональную, цифровую, прозрачную, быструю и ориентированную на результат для граждан Украины;
                                                      • обеспечить достойное присутствие и позитивный имидж Украины на международной арене;
                                                        • обеспечить макрофинансовую стабильность, фискальную устойчивость и предсказуемые правила для граждан Украины, бизнеса и инвесторов;
                                                          • ускорить восстановление и модернизацию социальной, энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры; обеспечить устойчивую и гибкую инфраструктуру, которая может адаптироваться к будущим вызовам;
                                                            • обеспечить переход к производительной, инновационной, инвестиционно- и экспортно-ориентированной экономике с высокой добавленной стоимостью, стимулировать развитие внутреннего производства. 

                                                              Напомним

                                                              Кабинет министров одобрил программу деятельности, которая была передана в Верховную раду. Премьер Корецкий призвал парламент рассмотреть её как можно скорее.

                                                              Павел Башинский

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