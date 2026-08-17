У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Програму діяльності уряду, яка була схвалена урядовцями сьогодні. Парламент має розглянути її найближчим часом. Про це передає УНН з посиланням на проєкт постанови №15521.

Деталі

Проєкт постанови №15521 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" було зареєстровано у понеділок, 17 серпня. Наразі текст програми відсутній на сайті Ради.

Як повідомив голова ВР Руслан Стефанчук: "До Верховної Ради України надійшла Програма діяльності Кабінету міністрів України.Парламент розгляне її найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Доповнення

У понеділок прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що сьогодні було схвалено Програму діяльності уряду. Документ у встановлений законом строк передано на розгляд Верховної Ради.

У програмі, з його слів, зафіксовані принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання.

"Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність", - зазначив він.

16 липня цього року Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Відповідно до закону " Про Кабінет міністрів України", програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром у строк до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр особисто представляє Програму діяльності на пленарному засіданні парламенту та відповідає на запитання народних депутатів України.

Програма діяльності уряду вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради. Рішення про схвалення Програми діяльності приймається у формі постанови.

Програма діяльності Кабміну повинна містити програмні цілі, критерії і строки досягнення програмних цілей та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, строки виконання таких завдань, іншу інформацію, надану урядом.

Зазначимо, що з 2019 року Рада лише одного разу схвалила Програму діяльності уряду. Відбулося це у 2019 році, коли Кабмін очолював Олексій Гончарук.

У 2020 році Рада не схвалила Програму дій уряду на чолі з Денисом Шмигалем. У 2025 році Кабмін на чолі із Юлією Свириденко подав до Ради Програму дій уряду, проте проєкт постанови так і не був розглянутий нардепами, а згодом взагалі відхилений через відставку Свириденко.

Як зазначалося вище, наразі текст програми відсутній на сайті Ради, проте народний депутат Ярослав Железняк опублікував зазначений документ.

Уряд визначає чотири програмні напрями роботи. Зокрема, зміцнення стійкості та наближення справедливого миру:

завдання - не лише стримувати агресію рф проти України, а і створювати умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Розвиток українського військово-промислового комплексу - важливий фундамент на цьому шляху;

ключове завдання уряду - захищати критичну інфраструктуру та системи життєзабезпечення, забезпечувати стійкість енергосистеми, територіальних громад і економіки протягом усього періоду збройної агресії рф проти України;

тактична ціль на найближчі кілька місяців - стабільно пройти зиму, що вимагатиме максимальної готовності та злагодженої роботи всіх систем;

уряд буде проактивно працювати для єдності партнерів у підтримці нашої держави, зміцнювати переговорну позицію, домагатися збільшення фінансової та військової підтримки.

Відновлення та розвиток людського капіталу:

незважаючи на збройну агресію рф проти України та обмежені ресурси уряд бере на себе зобов’язання створювати можливості для якісної освіти, працевлаштування, підприємництва та професійного розвитку;

окремий пріоритет - молодіжна політика та створення умов для того, щоб молодь могла будувати своє майбутнє в Україні;

доступна медицина і реабілітація, якісні соціальні послуги, житло, доглядова інфраструктура та підтримка тих, хто її найбільше потребує;

підтримка ветеранів та їх родин, внутрішньо переміщених осіб, а також усіх, хто своєю працею забезпечує життєдіяльність держави та економіки;

уряд ставить за мету зберігати зв’язок України із мільйонами українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну, підтримувати українську ідентичність і створювати умови для їх повернення та самореалізації в Україні.

Побудова спроможної європейської держави:

завдання уряду - зробити державне управління ефективним і якісним, максимально спростити та прискорити бюрократичні процеси;

уряд у найкоротші строки запропонує комплексні рішення щодо подальшої реформи державного управління;

практична фаза євроінтеграції потребує масштабного узгодження законодавства, посилення інституцій та формування переговорних позицій, які одночасно забезпечуватимуть виконання критеріїв членства в ЄС і захищатимуть економічні інтереси України;

результатом всіх дій має бути прискорення вступу України до Європейського Союзу.

Прискорення відновлення та економічного розвитку:

головним джерелом довгострокового зростання України мають стати приватна ініціатива, підприємництво, інвестиції, а також детінізація економіки та антикорупційні зусилля всіх гілок влади, що дасть змогу забезпечити безпеку інвестицій і захист прав підприємців, страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та прості, передбачувані та справедливі правила ведення бізнесу;

результатом має стати зниження рівня залежності економіки від державного бюджету та збільшення власного ресурсу держави для оборони та соціальної сфери;

економічна політика має бути спрямована на продуктивну зайнятість, внутрішнє виробництво і переробку, інвестиції, технологічну модернізацію та розширення експорту;

Україна має продовжити перехід від сировинної моделі, коли ми продаємо переважно сировину, до економіки, яка створює більше продукції з високою доданою вартістю всередині країни, що означає більше робочих місць, вищі доходи, більший експортний потенціал і більшу спроможність фінансувати оборону за рахунок власної економіки;

уряд буде створювати умови для розвитку малого і середнього бізнесу та більш диверсифікованої економіки. Успіх підприємництва має стати суспільно визнаною цінністю.

Також уряд визначив у своїй роботі 12 стратегічних цілей, згрупованих відповідно до наведених програмних напрямів:

посилити обороноздатність України, реформувати систему комплектування сил оборони та створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Розвиток військово-промислового комплексу;

посилити стійкість критичної інфраструктури, енергосистеми, економіки та суспільства до воєнних і кризових загроз, забезпечити безпеку у територіальних громадах;

домогтися відповідальності держави-агресора, відшкодування завданих збитків та захисту прав України і її громадян;

збільшити участь українців в Україні та за кордоном в економічному, громадському і суспільному житті;

створити умови для освіти, здоров’я, працевлаштування, житлової забезпеченості, розвитку та самореалізації громадян України;

посилити формування української громадянської ідентичності, створити умови для утримання, повернення і реінтеграції громадян України;

забезпечити готовність України до максимально швидкого завершення переговорів про вступ до ЄС та поглиблювати євроатлантичну інтеграцію. Максимально сприяти антикорупційним реформам і посиленню верховенства права;

побудувати одну з найефективніших державних систем в Європі - компактну, професійну, цифрову, прозору, швидку та орієнтовану на результат для громадян України;

забезпечити гідну присутність та позитивний імідж України на міжнародній арені;

забезпечити макрофінансову стабільність, фіскальну стійкість і передбачувані правила для громадян України, бізнесу та інвесторів;

прискорити відновлення та модернізацію соціальної, енергетичної, транспортної і комунальної інфраструктури; забезпечити стійку і гнучку інфраструктуру, яка може адаптуватися до майбутніх викликів;

забезпечити перехід до продуктивної, інноваційної, інвестиційно та експортно орієнтованої економіки з високою доданою вартістю, стимулювати розвиток внутрішнього виробництва.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив програму діяльності, яку передано до Верховної Ради. Прем'єр Корецький закликав парламент розглянути її якнайшвидше.