Програму діяльності уряду схвалили і передали на розгляд Ради - Корецький очікує рішення "якнайшвидше"

Програму діяльності нового уряду схвалено і наступний крок - розгляд Верховної Ради, повідомив у понеділок Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, наголосивши, що розраховує на "якнайшвидший" розгляд програми парламентом, пише УНН.

Сьогодні схвалили Програму діяльності уряду. Документ у встановлений законом строк передано на розгляд Верховної Ради - написав Корецький.

У програмі, з його слів, зафіксовані принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання. "Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність", - зазначив він.

І подякував народним депутатам, "які долучилися до підготовки та фіналізації документа".

"Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом", - наголосив очільник уряду.

"Основна мета програми - вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", - вказав Корецький.

Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції, фінальну версію - допрацюють