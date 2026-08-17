Програму діяльності уряду схвалили і передали на розгляд Ради - Корецький очікує рішення "якнайшвидше"

$44.710.0151.710.15
ukenru
Ексклюзив
13:18 • 910 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
12:51 • 3138 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
12:21 • 11159 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
11:06 • 17400 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
09:35 • 14653 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 14835 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 14785 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
17 серпня, 06:18 • 21318 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
17 серпня, 05:27 • 23841 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 20413 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+30°
2м/с
37%
742мм
Популярнi новини
Meta може бути змушена назавжди змінити Instagram і Facebook через суд у США17 серпня, 03:32 • 4146 перегляди
Трамп привітав оборонний пакт Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану17 серпня, 03:47 • 5816 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 18216 перегляди
У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство17 серпня, 06:13 • 12058 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 17510 перегляди
Публікації
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя12:21 • 11159 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
11:06 • 17400 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 68782 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 67369 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 118073 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Музикант
Дмитро Говсєєв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 17504 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 34258 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 33339 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 62664 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 99521 перегляди
Актуальне
Су-24
Fox News
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Програму діяльності уряду схвалили і передали на розгляд Ради - Корецький очікує рішення "якнайшвидше"

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Кабінет міністрів схвалив програму діяльності, яку передано до Верховної Ради. Прем'єр Корецький закликав парламент розглянути її якнайшвидше.

Програму діяльності уряду схвалили і передали на розгляд Ради - Корецький очікує рішення "якнайшвидше"

Програму діяльності нового уряду схвалено і наступний крок - розгляд Верховної Ради, повідомив у понеділок Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, наголосивши, що розраховує на "якнайшвидший" розгляд програми парламентом, пише УНН.

Сьогодні схвалили Програму діяльності уряду. Документ у встановлений законом строк передано на розгляд Верховної Ради

- написав Корецький.

У програмі, з його слів, зафіксовані принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання. "Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність", - зазначив він.

І подякував народним депутатам, "які долучилися до підготовки та фіналізації документа".

"Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом", - наголосив очільник уряду.

"Основна мета програми - вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", - вказав Корецький.

Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції, фінальну версію - допрацюють13.08.26, 15:34 • 2773 перегляди

Юлія Шрамко

Політика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна