Программу деятельности правительства одобрили и передали на рассмотрение Рады - Корецкий ожидает решения "как можно скорее"
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил программу деятельности, которую передали в Верховную Раду. Премьер Корецкий призвал парламент рассмотреть её как можно скорее.
Программа деятельности нового правительства одобрена, и следующий шаг — рассмотрение в Верховной Раде, сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, подчеркнув, что рассчитывает на "как можно более быстрое" рассмотрение программы парламентом, пишет УНН.
Сегодня одобрили Программу деятельности правительства. Документ в установленный законом срок передан на рассмотрение Верховной Рады
В программе, по его словам, зафиксированы принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи. "Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность", — отметил он.
И поблагодарил народных депутатов, "которые присоединились к подготовке и финализации документа".
"Рассчитываем на как можно более быстрое рассмотрение программы парламентом", — подчеркнул глава правительства.
"Основная цель программы — выстоять и победить в войне за Независимость. Это наша общая работа и общая ответственность за результат", — указал Корецкий.
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