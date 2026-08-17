Программу деятельности правительства одобрили и передали на рассмотрение Рады - Корецкий ожидает решения "как можно скорее"

Программа деятельности нового правительства одобрена, и следующий шаг — рассмотрение в Верховной Раде, сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, подчеркнув, что рассчитывает на "как можно более быстрое" рассмотрение программы парламентом, пишет УНН.

Сегодня одобрили Программу деятельности правительства. Документ в установленный законом срок передан на рассмотрение Верховной Рады — написал Корецкий.

В программе, по его словам, зафиксированы принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи. "Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность", — отметил он.

И поблагодарил народных депутатов, "которые присоединились к подготовке и финализации документа".

"Рассчитываем на как можно более быстрое рассмотрение программы парламентом", — подчеркнул глава правительства.

"Основная цель программы — выстоять и победить в войне за Независимость. Это наша общая работа и общая ответственность за результат", — указал Корецкий.

Корецкий представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции, финальную версию доработают