Корецкий представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции, финальную версию доработают

Премьер Сергей Корецкий сегодня вместе с министрами представил проект Программы деятельности Правительства на заседании Совета коалиции. В процессе подготовки документа были проработаны предложения депутатов. По словам Корецкого, правительственные чиновники учтут комментарии, озвученные на заседании Совета коалиции, и доработают финальную версию, передает УНН.

Сегодня вместе с министрами представил проект Программы деятельности Правительства на заседании Совета коалиции. Это комплексный документ с определенными приоритетами и четкими задачами, которыми Правительство будет руководствоваться в своей работе. Ключевые задачи — усиление обороны и устойчивости государства, укрепление, поддержка людей, бизнеса и ускорение европейской интеграции - сообщил Корецкий.

По словам премьера, принципы работы Правительства — эффективность, быстрота принятия решений и ответственность за результат. Правительство в целом и каждый министр имеют конкретные задачи и будут отвечать за их выполнение перед парламентом и обществом.

В процессе подготовки документа были проработаны предложения депутатов. Сейчас мы учтем комментарии, озвученные на заседании Совета коалиции, и доработаем финальную версию. Затем утвердим ее на заседании Правительства и представим на рассмотрение Верховной Раде. Правительство и парламент должны действовать сообща ради устойчивости страны и усиления наших позиций по всем направлениям. Благодарю руководителей комитетов, депутатов за конструктивный диалог, честный обмен мнениями и дельные предложения. Вызовы перед страной велики, поэтому и наш ответ должен быть конкретным. Работаем вместе ради общего результата - резюмировал Корецкий.

Все министерства должны за 7 дней подать предложения в Программу действий правительства - Корецкий