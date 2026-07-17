Все министерства должны за 7 дней подать предложения в Программу действий правительства - Корецкий

Премьер Сергей Корецкий заявил, что в течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета министров, в течение месяца Программа будет утверждена, передает УНН.

В течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета Министров. До 5 августа мы должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение Правительства - сообщил Корецкий.

По его словам, программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеримые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и Правительства в целом.

В течение месяца Программа будет утверждена, подана на рассмотрение Верховной Рады и представлена общественности - резюмировал премьер.

Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий