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Все министерства должны за 7 дней подать предложения в Программу действий правительства - Корецкий

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Премьер Сергей Корецкий поручил министерствам подать предложения в Программу деятельности правительства за 7 дней. Программу утвердят в течение месяца и подадут в Верховную Раду.

Все министерства должны за 7 дней подать предложения в Программу действий правительства - Корецкий

Премьер Сергей Корецкий заявил, что в течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета министров, в течение месяца Программа будет утверждена, передает УНН.

В течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета Министров. До 5 августа мы должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение Правительства 

- сообщил Корецкий.

По его словам, программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеримые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и Правительства в целом.

В течение месяца Программа будет утверждена, подана на рассмотрение Верховной Рады и представлена общественности 

- резюмировал премьер.

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Антонина Туманова

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