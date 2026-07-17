Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
Киев • УНН
Премьер Корецкий сообщил о назначении Евгения Хмары и.о. министра обороны и Андрея Сибиги и.о. министра иностранных дел. Также начата реорганизация структуры министерств.
Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.
По согласованию с Президентом Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики
Кроме того, по его словам, началась реорганизация структуры министерств в соответствии с решениями парламента.
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