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Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий

Киев • УНН

 • 1990 просмотра

Премьер Корецкий сообщил о назначении Евгения Хмары и.о. министра обороны и Андрея Сибиги и.о. министра иностранных дел. Также начата реорганизация структуры министерств.

Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий

Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

По согласованию с Президентом Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики 

- сообщил Корецкий.

Кроме того, по его словам, началась реорганизация структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта 

- резюмировал Корецкий.

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