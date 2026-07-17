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Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза

Киев • УНН

 • 5760 просмотра

Президент Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким, который начал подготовку правительственной программы. Обсудили глав Минобороны, МИД, а также то, что наблюдательный совет "Нафтогаза" назначил Сергея Федоренко временным руководителем компании.

Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с новым Премьер-министром Сергеем Корецким, по итогам в частности указал, что наблюдательный совет "Нафтогаза" вместо последнего на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко, пишет УНН.

Совещание с Премьер-министром Сергеем Корецким. Уже состоялось первое заседание нового правительства, и сегодня мы обсудили шаги, которые будут предприняты в ближайшее время, и работу с партнерами Украины для выполнения наших договоренностей о поддержке Украины

- написал Зеленский.

Правительственная программа

Премьер-министр, по словам Президента, "начал подготовку правительственной программы, которая будет представлена обществу и парламентариям". "Подход к управлению будет максимально прагматичный: персональная ответственность каждого министра, всех руководителей центральных органов власти за реализацию тех задач, которые определены приоритетными. Сергей имеет полную возможность сформировать такую правительственную политику и такую команду центральной исполнительной власти, которая будет способна укрепить наше государство дополнительными силами", - указал Зеленский.

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Главы Минобороны, МИД и Нафтогаза

"Обсудили также с Премьер-министром назначение исполняющих обязанности министров иностранных дел Украины и обороны Украины. Критический приоритет – подготовка к отопительному сезону. В частности, Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко – профессионального человека: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким. Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому "Укрнафта" стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний", - отметил Зеленский.

По его словам, "постоянно продолжается сейчас и работа по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов. Сегодня россияне снова атаковали объекты "Нафтогаза" – к сожалению, есть ощутимые повреждения". "Обсудили с Премьер-министром, какие шаги нужны в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме. Слава Украине!" - написал Зеленский.

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Юлия Шрамко

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