Россия массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области, работа остановлена - Нафтогаз
Киев • УНН
Россия утром 17 июля массированно атакует дронами газодобывающий объект Группы Нафтогаз в Харьковской области. Работа предприятия остановлена, персонал в укрытиях, никто не пострадал.
Россия с самого утра массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области, работа актива остановлена, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.
С самого утра 17 июля Россия проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи Группы Нафтогаз в Харьковской области. В результате обстрела работа предприятия остановлена. Сотрудники находятся в укрытиях. Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал
В настоящее время определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется, указали в компании.
Дополнение
Это уже 250-я вражеская атака на предприятия Группы Нафтогаз с начала этого года.