Изменил процессы после олигархического контроля: Зеленский назвал сильную сторону Корецкого
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что сильной стороной нового премьера Корецкого является опыт в государственных энергокомпаниях. Он подчеркнул необходимость подготовки к зиме и усиления дальнобойности Украины.
Сильной стороной нового премьер-министра Сергея Корецкого является работа в государственных энергетических компаниях. Об этом, комментируя начало работы нового украинского правительства, заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, возглавив компанию "Укрнафта", Корецкий изменил процессы "после олигархического контроля".
"Нафтогаз" прошел сложную зиму, несмотря на все российские удары Украина была с газом. Важно полностью подготовиться к следующей зиме
В то же время он подчеркнул необходимость максимально вкладываться в дальнобойность Украины, "в наши мидстрайки, чтобы сделать максимально сложной задачей для россии увеличивать наступление против Украины и затягивать эту войну".
"Но при любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить прохождение зимы. Это главная наша общая украинская задача для нового правительства. Будут изменения также в работе с партнерами: нужно больше скорости в выполнении договоренностей", - резюмировал Президент.
Напомним
Накануне Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.
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