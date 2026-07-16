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Премьер Корецкий провел первое заседание Кабмина и определил приоритеты

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Сергей Корецкий провел первое заседание нового Кабмина, определив приоритеты. Главными критериями для правительства станут эффективность, ответственность и результат.

Премьер Корецкий провел первое заседание Кабмина и определил приоритеты

Недавно назначенный премьер Сергей Корецкий провел первое заседание нового состава Кабинета министров, где определили первоочередные приоритеты, передает УНН.

Провели первое заседание нового состава Кабинета Министров. Определили первоочередные приоритеты 

- сообщил Корецкий.

По его словам, для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат.

Работаем над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди очень много работы 

- резюмировал Корецкий.

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Антонина Туманова

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