Премьер Корецкий провел первое заседание Кабмина и определил приоритеты
Киев • УНН
Сергей Корецкий провел первое заседание нового Кабмина, определив приоритеты. Главными критериями для правительства станут эффективность, ответственность и результат.
Недавно назначенный премьер Сергей Корецкий провел первое заседание нового состава Кабинета министров, где определили первоочередные приоритеты, передает УНН.
Провели первое заседание нового состава Кабинета Министров. Определили первоочередные приоритеты
По его словам, для каждого члена правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат.
Работаем над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди очень много работы
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким16.07.26, 16:06 • 18824 просмотра