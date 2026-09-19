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Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії

Київ • УНН

 • 11683 перегляди

Міністр фінансів Ірландії Гарріс пов’язав енергетичну кризу з перекриттям Ормузької протоки та війною США з Іраном. Він заперечив роль ударів України по російських НПЗ.

Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії

Єдиним шляхом виходу зі світової енергетичної кризи є деескалація на Близькому Сході. Про це в інтерв'ю Euronews сказав міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, причинами потрясінь на енергетичних ринках є перекриття Ормузької протоки та війна президента США Дональда Трампа з Іраном, а не атаки України на російські нафтопереробні заводи.

Причина того, що зараз у світі спостерігається серйозна енергетична криза, полягає в перекритті Ормузької протоки. Я завжди наголошував, і повторюю це сьогодні, що найважливішим економічним кроком, який ми могли б побачити, є деескалація на Близькому Сході

- сказав Гарріс.

Він аргументував, що це стало очевидним улітку, коли в конфлікті настало короткочасне затишшя, і тоді ми спостерігали стрімке падіння цін на сировинних ринках і, як наслідок, зниження вартості пального на АЗС".

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі, заявивши, що вони сприяють зростанню світових цін на дизельне пальне.

Трамп звинуватив Україну в рекордних цінах на дизель, але аналітики назвали головною причиною Ормузьку протоку16.09.26, 06:15 • 5422 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
Війна в Україні
Дональд Трамп
Україна
Іран