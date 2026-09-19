Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії

Єдиним шляхом виходу зі світової енергетичної кризи є деескалація на Близькому Сході. Про це в інтерв'ю Euronews сказав міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс, повідомляє УНН.

За його словами, причинами потрясінь на енергетичних ринках є перекриття Ормузької протоки та війна президента США Дональда Трампа з Іраном, а не атаки України на російські нафтопереробні заводи.

Причина того, що зараз у світі спостерігається серйозна енергетична криза, полягає в перекритті Ормузької протоки. Я завжди наголошував, і повторюю це сьогодні, що найважливішим економічним кроком, який ми могли б побачити, є деескалація на Близькому Сході