США пояснили свій вихід із Ради ООН з прав людини

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація президента Дональда Трампа припинила участь країни в Раді ООН з прав людини через, на думку Вашингтона, антиамериканську риторику, антисемітизм та поблажливе ставлення органу до репресивних режимів. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

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Йдеться не про нове рішення США, ухвалене 18 вересня. Президент Дональд Трамп ще у лютому 2025 року підписав указ, яким Сполучені Штати припинили участь у Раді ООН з прав людини, відмовилися претендувати на членство в ній та припинили її фінансування. Також було передбачено ліквідацію посади постійного представника США при Раді. У Білому домі тоді заявляли, що низка структур ООН, на думку американської адміністрації, відійшла від своїх початкових завдань, діє всупереч інтересам США, атакує американських союзників і поширює антисемітизм. Безпосередньо Раду ООН з прав людини адміністрація Трампа звинувачувала в тому, що вона дозволяє державам, які порушують права людини, використовувати членство для захисту від міжнародної критики.

Представник Держдепартаменту нагадав про рішення адміністрації Трампа на тлі публікації нового звіту міжнародної місії ООН щодо Ірану.

Адміністрація Трампа офіційно вийшла з Ради ООН з прав людини після того, як Рада послідовно не дотримувалася власних "цінностей", просуваючи антиамериканську риторику та антисемітизм і водночас потураючи репресивним режимам - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

У Держдепі додали, що через це Вашингтон не вважає висновки нового звіту місії ООН такими, що заслуговують на довіру. Водночас американська сторона наголосила, що захист цивільного населення залишається для США пріоритетом.

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Одним із давніх предметів суперечки між Вашингтоном і Радою залишається її ставлення до Ізраїлю. У порядку денному Ради діє окремий постійний пункт №7, присвячений ситуації з правами людини в Палестині та на інших окупованих арабських територіях. США та Ізраїль упродовж років критикували такий підхід як упереджений щодо ізраїльської сторони. Сам пункт продовжує діяти й у 2026 році.

Що цьому передувало

Нова заява Держдепартаменту пролунала після того, як місія ООН зі встановлення фактів щодо Ірану повідомила про "обґрунтовані підстави вважати", що американські військові могли вчинити воєнні злочини під час ударів по початковій школі в Мінабі та спортивному комплексу в Ламерді 28 лютого 2026 року. Місія вважає ці атаки невибірковими та такими, що призвели до значних жертв серед цивільного населення. Водночас у тому самому звіті місія звинуватила владу Ірану у злочинах проти людяності під час придушення протестів. Експерти повідомили про незаконні вбивства, катування, свавільні затримання та інші порушення. Тому твердження про "підтримку Ірану" є політичною оцінкою, а не висновком самої місії ООН.

Окремо адміністрація Трампа висувала претензії до агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA. У президентському указі від лютого 2025 року Білий дім заявляв про проникнення до агентства членів угруповань, визнаних США терористичними, та про участь окремих його співробітників у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ці звинувачення стосувалися саме UNRWA, а не Ради ООН з прав людини.

Нагадаємо

На початку січня 2026 року УНН повідомляв про те, що адміністрація Трампа виходить з 66 міжнародних організацій, продовжуючи відходити від глобальної співпраці.